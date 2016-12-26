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Грицак рассказал, как Порошенко неожиданно заехал в СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7830/33_main.1482738386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/33_tn.1482738386.jpg Политика Глава СБУ отшутился, что президент заехал к нему, потому что в спецслужбе очень вкусный кофе

Грицак рассказал, как Порошенко неожиданно заехал в СБУ

Сегодня, 09:36

Глава СБУ отшутился, что президент заехал к нему, потому что в спецслужбе очень вкусный кофе

Порошенко заехал к Грицаку в СБУ. Фото: president.gov.ua
Порошенко заехал к Грицаку в СБУ. Фото: president.gov.ua

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что президент Украины Петр Порошенко заезжал к нему пообщаться, так как проезжал мимо. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Глава СБУ отшутился, что президент заехал к нему, потому что в спецслужбе очень вкусный кофе.

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ? Приехал, посмотрел, работает ли Служба безопасности. Неожиданно проверил караулы. Кстати, наши караулы в одной ситуации не наилучшим образом поработали, за это президент меня покритиковал", – сказал Грицак.

Он отметил, что визит Порошенко стал для него неожиданностью, так как сам не знала заранее о нем.

"А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться, он как раз проезжал мимо Службы, вот и заехал. Я не вижу в этом ничего крамольного", – отметил глава СБУ.

Напомним, как сообщал журналист Михаил Ткач, он стал свидетелем того, как 21 декабря кортеж президент заезжал на в СБУ на улице Владимирской в Киеве.
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