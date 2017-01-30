Грищенко считает, что Путин по телефону "жаловался" Трампу на Украину
Дипломат отметил, что заигрывания американского лидера к президенту РФ ничего не значат
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин мог обвинять Украину в невыполнении Минских соглашений и отрицал российскую причастность к конфликту. Такое мнение высказал телеканалу NewsOne бывший глава МИД Украины Константин Грищенко.
Он считает, что во время разговора между российским и американским лидерами поднимался украинский вопрос.
"Вопрос о ситуации в Украине стоял на повестке дня во время разговора президента США и России, во время которых, я считаю, Путин обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений и выразил готовность России содействовать урегулированию конфликта на Донбассе, так как они отрицают свое участие в нем", – сказал он.
Также дипломат пояснил прошлые лестные высказывания Трампа в отношении России и лично Путина.
"Эти реверансы ( Трампа, – ред.) просто стандартные и ничего они не означают, кроме того, что Трамп, также как и президент РФ, старается создать благоприятную атмосферу для того, чтобы дальше обсуждать вопросы по сути", – сообщил бывший глава украинского МИДа.
Напомним, в субботу состоялся телефонный разговор между президентами США и России. Как отметили в Белом доме, этот разговор стал важным началом для улучшения отношений между странами.
Кроме того в администрации Трампа отметили, что вопрос санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России, не обсуждался между президентами.
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