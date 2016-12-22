Гройсман и Брок обсудили новый бюджет и состояние реформ

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил новый бюджет и состояние реформ с председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмаром Броком. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Авторитетный европейский политик исключительно положительно отметил усилия правительства по проведению реформ и наведению порядка в государстве. Договорились, что и в дальнейшем будем тесно взаимодействовать с тем, чтобы помощь ЕС в реформировании страны была постоянной, заметной и ощутимой для каждого украинца", – написал после встречи Гройсман в Facebook.

Также в сообщении говорится, что Гройсман рассказал Броку о принятии государственного бюджета 2017, которое председатель оценил положительно.

Кроме того, Гройсман рассказал Броку о национализации "ПриватБанка".

Сегодн Эльмар Брок также встретился с президентом Петром Порошенко, где они обсудили реформы в Украине и российские военные провокации на Донбассе.

Напомним, ранее Брок заявлял, что страны НАТО не будут воевать против России из-за ее агрессии в Восточной Европе, но смогут продолжить давить на РФ санкциями. Отметим, Россия отрицает присутствие своих военных и поставки вооружения боевикам на Донбассе.