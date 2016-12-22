Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Гройсман и Брок обсудили новый бюджет и состояние реформ http://www.segodnya.ua/img/article/7818/22_main.1482361693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/22_tn.1482361693.jpg Политика Гройсман заявил о договоренности относительно содействия Евросоюза в проведении реформ

Гройсман и Брок обсудили новый бюджет и состояние реформ

Сегодня, 01:08

Гройсман заявил о договоренности относительно содействия Евросоюза в проведении реформ

Facebook Владимира Гройсмана
Facebook Владимира Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил новый бюджет и состояние реформ с председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмаром Броком. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Авторитетный европейский политик исключительно положительно отметил усилия правительства по проведению реформ и наведению порядка в государстве. Договорились, что и в дальнейшем будем тесно взаимодействовать с тем, чтобы помощь ЕС в реформировании страны была постоянной, заметной и ощутимой для каждого украинца", – написал после встречи Гройсман в Facebook.

Также в сообщении говорится, что Гройсман рассказал Броку о принятии государственного бюджета 2017, которое председатель оценил положительно. 

Кроме того, Гройсман рассказал Броку о национализации "ПриватБанка".

Сегодн Эльмар Брок также встретился с президентом Петром Порошенко, где они обсудили реформы в Украине и российские военные провокации на Донбассе.

Напомним, ранее Брок заявлял, что страны НАТО не будут воевать против России из-за ее агрессии в Восточной Европе, но смогут продолжить давить на РФ санкциями. Отметим, Россия отрицает присутствие своих военных и поставки вооружения боевикам на Донбассе.
бюджет, ЕС, Порошенко, помощь, состояние, рф, гройсман, провокации, Брок, против России, российские военные

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман и Брок обсудили новый бюджет и состояние реформ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Эльмар Брок. Фото: pinchukfund.org

В ЕС продолжаются внутренние битвы, но безвиз для Украины будет - Брок

Вчера, 10:47

Он напомнил, что самая большая задержка произошла из-за сложностей в согласовании так называемого механизма приостановления между Советом ЕС и Европарламентом

Мир

Европарламент. Фото: europarl.europa.eu

Делегация Европарламента неожиданно отменила визит в Турцию

17 Ноября, 11:49

В ЕС недовольны тем, что турецкие власти усиливают репрессии против политической оппозиции, курдов, СМИ и гражданского общества

Политика

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Парубий и Брок призвали Европарламент дать Украине "безвиз" в годовщину Майдана

29 Октября, 15:40

Спикер Рады напомнил, что во время Революции Достоинства украинцы выходили на улицы под лозунгом евроинтеграции

Мир

Европа не в восторге от сотрудничествас РФ. Фото: fsc.ru

На Западе объяснили, почему сотрудничество с РФ под сомнением

10 Октября, 15:49

Несмотря на требования Запада к Москве, европейцы не настроены агрессивно по отношению к РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.