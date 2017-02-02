Гройсман: Мир должен отреагировать на обстрел Авдеевки и остановить агрессора

По словам премьера, сейчас идет обстрел самой Авдеевки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области и остановить агрессора.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прямо сейчас идет обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей. Мир должен отреагировать на происходящее, и остановить агрессора! У них нет ничего святого!", – написал премьер.

Как сообщалось, два человека погибли в результате обстрела боевиками пункта гуманитарной помощи в Авдеевке вечером в четверг.