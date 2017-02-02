Гройсман: Мир должен отреагировать на обстрел Авдеевки и остановить агрессора

Сегодня, 23:48

По словам премьера, сейчас идет обстрел самой Авдеевки

Владимир Гройсман, фото hyser.com.ua
Владимир Гройсман, фото hyser.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области и остановить агрессора.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прямо сейчас идет обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей. Мир должен отреагировать на происходящее, и остановить агрессора! У них нет ничего святого!", – написал премьер.

Как сообщалось, два человека погибли в результате обстрела боевиками пункта гуманитарной помощи в Авдеевке вечером в четверг.
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"Сегодня"

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