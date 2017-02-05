Гройсман: Мы все будем делать, чтобы не допустить новых отключений в Авдеевке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство намерено делать все для того, чтобы не допустить новых отключений в Авдеевке (Донецкая область), но действия боевиков нельзя спрогнозировать.

"Мы все будем делать для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность и не дать возможности отключений, но мы не можем сегодня прогнозировать действия российских боевиков, потому что они в любую минуту могут ударить по энергообъектам", – сказал премьер в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

Премьер отметил, что энергоснабжение города восстановлено в полной мере.

"Отдельно хочу поблагодарить всю страну за гуманитарную поддержку, за сочувствие, потому что грузы с продуктами питания, всеми другими вещами ехали со всей страны", – сказал он.

Гройсман подчеркнул, что сейчас основной целью является восстановление нормальной жизни в Авдеевке, с учетом угрозы новых обстрелов.