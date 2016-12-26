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Гройсман не едет в Израиль из-за резолюции ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7829/53_main.1482693109.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/53_tn.1482693109.jpg Политика За резолюцию проголосовали 14 государств, включая Украину

Гройсман не едет в Израиль из-за резолюции ООН

Сегодня, 07:00

За резолюцию проголосовали 14 государств, включая Украину

Израильский премьер отказался исполнять резолюцию. Фото AFP
Израильский премьер отказался исполнять резолюцию. Фото AFP

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря.

Такое решение связано с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции от 24 декабря, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Отметим, что из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, поддержали резолюцию. Воздержались только США, при этом не воспользовавшись своим правом вето. Сам Нетаньяху заявил, что не будет соблюдать результаты голосования ООН и даже готов в течение месяца "провести переоценку контактов с организацией, включая финансирование учреждений и представителей".

При этом вчера утром появилась информация, что Гройсман с пониманием отнесся к решению израильского коллеги и пообещал активно развивать двухсторонние отношения. Позже пресс-секретарь украинского премьер-министра Дмитрий Столярчук отметил, что Гройсман перенес свой визит в Израиль, новую дату которого вскоре огласят.
Израиль, ООН, Совбез ООН, Палестина, резолюция, Нетаньяху, гройсман

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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