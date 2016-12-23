Гройсман открестился от давления на СМИ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не оказывает влияния на средства массовой информации, в том числе ни одно правительственная организация не вмешивалась в работу известного журналиста Савика Шустера. Об этом он рассказал во время выступления перед студентами НТУУ "Киевский политехнический институт", передает 112.ua.

По его словам, он абсолютно открыт для СМИ и считает неприемлемым вмешательство в работу журналистов.

"Если кто-то пытается давить на свободу слова, считаю, что это абсолютно неприемлемо и точно могу сказать, что ни одна правительственная организация никакого давления по отношению к Савику не осуществляет и не будет осуществлять. Ни к Савику, ни к другим. Мы сейчас с вами общаемся в прямом эфире, я абсолютно открыт перед СМИ и считаю, что это хорошо", – заявил премьер.

Напомним, в апреле нынешнего года у Савика Шустера начались проблемы с разрешением работать в Украине. Журналисту, который имеет канадское гражданство, аннулировали разрешение на работу.

Позже стало известно, что решение об аннулировании лицензии на работу в Украине было принято на основании полученной от Государственной службы занятости информации об открытом в его отношении уголовном производстве.

В свою очередь сам Савик Шустер, которого лишили лицензии на работу в Украине, прокомментировал внезапный запрет на работу в Украине и рассказал, что будет делать дальше. По его словам, такое решение было целенаправленным.