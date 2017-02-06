Гройсман поручил обеспечить продуктами жителей Авдеевки (видео)

Премьер Владимир Гройсман, который в начале недели побывал в городе, заявил, что ситуация под контролем. Но на случай обострения – предусмотрена массовая эвакуация. Около 12 тысяч людей вывезут в ближайшие населенные пункты или смежные с Донецкой областью регионы. Пока же премьер поручил соцслужбам навестить каждую нуждающуюся семью Авдеевки и обеспечить людей горячей едой.

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