Гройсман поручил обеспечить продуктами жителей Авдеевки (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 00:30

Авдеевка стала топ-темой заседания Кабинета министров


Премьер Владимир Гройсман, который в начале недели побывал в городе, заявил, что ситуация под контролем. Но на случай обострения – предусмотрена массовая эвакуация. Около 12 тысяч людей вывезут в ближайшие населенные пункты или смежные с Донецкой областью регионы. Пока же премьер поручил соцслужбам навестить каждую нуждающуюся семью Авдеевки и обеспечить людей горячей едой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Еженедельник "События"

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