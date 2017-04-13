Премьер Владимир Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр, чтобы проверить, как распоряжаются достижениями децентрализации. На средства областного бюджета здесь обустроили новый операционный блок.

"Это и есть результат настоящей децентрализации. Появилась децентрализация – совсем другой прогресс. Но самое главное – инвестировать не в стены больниц, а в здоровье людей", сказал премьер.