Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр
Премьер решил проверить, как распоряжаются достижениями децентрализации
Премьер Владимир Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр, чтобы проверить, как распоряжаются достижениями децентрализации. На средства областного бюджета здесь обустроили новый операционный блок.
"Это и есть результат настоящей децентрализации. Появилась децентрализация – совсем другой прогресс. Но самое главное – инвестировать не в стены больниц, а в здоровье людей", сказал премьер.
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