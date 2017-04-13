Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр

Сегодня, 18:32

Премьер решил проверить, как распоряжаются достижениями децентрализации


Премьер Владимир Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр, чтобы проверить, как распоряжаются достижениями децентрализации. На средства областного бюджета здесь обустроили новый операционный блок.

"Это и есть результат настоящей децентрализации. Появилась децентрализация – совсем другой прогресс. Но самое главное – инвестировать не в стены больниц, а в здоровье людей", сказал премьер.
видео, больница, гройсман, децентрализация

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман посетил Кировоградский областной кардиоцентр". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: AFP

В Днепр срочно доставили шесть раненых бойцов

Сегодня, 18:38

34-летний военный находиться в крайне тяжелом состоянии, ему частично ампутировали руку

Запад

Во Львове женщина погибла в пылающей многоэтажке

Сегодня, 18:23

Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома; спасатели эвакуировали из здания 18 человек

Происшествия и криминал

На волосок от смерти: ребенок выбежал на проезжую часть под колеса грузовика

Сегодня, 16:00

Реакция водителя спасла жизнь ребенка, который находился в нескольких сантиметрах от машины

Мир

Допрос "украинского шпиона". Фото: скриншот

Появилось видео допроса задержанного "украинского шпиона" в РФ

Сегодня, 15:16

"Украинский разведчик" рассказал, как побывал в т. н. "ДНР" и проводил разведку в Ростове

Мир

Из фонтана Треви в Риме вылавливают миллионы евро и голых купальщиков

Сегодня, 14:30

Мужчина разделся догола и нырнул в фонтан на глазах у сотен изумленных туристов

Происшествия и криминал

Мужчина погиб, пытаясь предупредить других водителей об аварии в тоннеле

Сегодня, 13:00

Мужчина был задавлен одним из автомобилей, который не успел сбросить скорость 

Звезды

Сильвестр Сталлоне в фильме "Разрушитель". Кадр из видео

Сильвестр Сталлоне подал иск против студии Warner Bros. из-за фильма 1993 года

Сегодня, 14:10

Актер получал определенные выплаты от студии, но считает, что ему полагается больше

Происшествия

В Киеве мужчина воткнул нож в грудь оппонента

Сегодня, 12:44

Конфликт произошел возле магазина, кассир вовремя вызвала "скорую"  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования