Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО

Сегодня, 02:15

В ходе визита премьер-министр встретится с заместителем генсека НАТО

Владимир Гройсман, фото kmu.gov.ua
Владимир Гройсман, фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, передает телеканал "112 Украина".

"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", – говорится в сообщении.

Сообщается, что после встречи в 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9-10 февраля совершит визит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.
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