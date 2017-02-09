В ходе визита премьер-министр встретится с заместителем генсека НАТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, передает телеканал "112 Украина".

"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", – говорится в сообщении.

Сообщается, что после встречи в 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9-10 февраля совершит визит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.