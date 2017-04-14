Гройсман рассказал, как улучшить жизнь украинцев в этом году: ТОП-5 главных решений

Принятие конкретных решений в стенах Верховной Рады уже в этом году даст возможность начать восстанавливать социальную справедливость, обеспечивать стабильный экономический рост, продолжать капитальный ремонт страны, который сегодня крайне необходим. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в парламенте во время "Часа вопросов к правительству".

По его словам, вследствие децентрализации и государственных приоритетов, определенных в бюджете на 2017-й год, власть концентрируется на обновлении инфраструктуры, обеспечении энергетической независимости и восстановлении украинских дорог.

"Чтобы достичь этого, в этом году нам нужно принять как минимум пять решений", – сказал Гройсман.

1. Пенсионная реформа

"Нам нужно провести эффективную пенсионную реформу – и правительство предложит модель, которая даст возможность с 1-го октября этого года не давать подачки, как это раньше делала власть, а поднять пенсию от 200 до 1000 грн ежемесячно", – сказал премьер. При этом, как подчеркнул он, макроэкономические показатели Украины будут сохраняться абсолютно стабильными.

"Мы отменим с вами налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, сделаем пересчет еще 4 млн пенсий и поднимем минимальные социальные стандарты. Этой программой мы охватим 9 из 12 млн украинских пенсионеров", – добавил премьер.

2. Земельная реформа

"Нам нужно принять изменения в земельных отношениях. Сегодня украинское правительство инициирует реформу, которая даст возможность физическим лицам-украинцам друг другу продавать землю, формировать настоящий фермерский класс в нашей стране", – сообщил глава правительства.

3. Продажа госпредприятий

"Мы должны взвешенно подойти к продаже неэффективно используемых государственных активов. У нас 3 500 госпредприятий, которые являются сосредоточением коррупции и неэффективности. 82 млрд убытков приносят эти предприятия государству. 50% предприятий не работают, только 30% являются прибыльными, все остальные – убыточные", – заявил Гройсман.

По его мнению, публичная конкурентная продажа даст возможность привлечь в экономику новые инвестиции, создать новые рабочие места, внедрить новые технологии.

4. Реформа системы образования

"Нет ни одной страны, которая бы обеспечила рост и развитие со слабой системой образования. Мы внесли в парламент и совместно с вами работаем над реформой образования. Мы должны ускорить принятие этих решений. Украинцы должны получить доступ к новой качественной украинской школе", – отметил глава КМУ.

5. Реформа здравоохранения.

"Нам нужно сделать реформу, которая нас объединит и будет компромиссной. Лучше действовать, чем ничего не делать. Лучше действовать, чтобы создать новую систему здравоохранения, сформировать качественные медицинские округа, создать качественные учреждения здравоохранения, в которых люди могут получить не просто прием врача, а эффективное лечение, диагностику и профилактику болезней", – подытожил премьер.

Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров утвердил план своих действий до 2020 года.