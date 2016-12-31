Гройсман раскрыл новые подробности по организации Евровидения-2017

Премьер пояснил, что уже существует ряд договоренностей по организации конкурса

Премьер министр Владимир Гройсман заявил, что Украина проведет песенный конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве в мае 2017 года, на высшем уровне. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, существует договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого это уже не первый опыт проведения данного конкурса.

"Сейчас идет работа по подготовке Евровидения-2017. Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидения-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены – Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром", – написал Гройсман.

Также он отметил, что проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения Системы публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур во время организации конкурса.

"Наша задача – провести конкурс на высоком организационном уровне, и мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне", – добавил премьер.

Как сообщалось, ради "Евровидения" в Украине упростили жизнь иностранцам. Кабинет министров убрал ограничения сроков временного пребывания в Украине иностранцев, которые принимают участие в подготовке международного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.