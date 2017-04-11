Гройсман рассказал, будут ли перестановки в Кабмине

Премьер отметил, что у нынешнего Кабмина много задач, которые еще нужно выполнить

Парламентское большинство пока не поднимало вопрос о переформатировании нынешнего состава правительства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина, передает 112.ua.

По его словам, у нынешнего правительства еще много задач и пока менять его никто не собирается.

"Что касается вопроса по переформатированию правительства. Пока в коалиции такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. Как вы видите, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году. Я бы очень хотел, чтобы следующая наша встреча была с конкретными цифрами того, что нам удалось сделать, что нам удалось изменить, в том числе в жизни украинских граждан", – заявил Гройсман.

Как сообщалось, большинство экспертов в Украине считают, что Верховная Рада оставит работать правительство Владимира Гройсмана после его отчета о годовой работе. Они не видят оснований для отставки нынешнего состава КМУ.