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Гройсман рассказал о главном источнике своих доходов http://www.segodnya.ua/img/article/7850/73_main.1483274575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/73_tn.1483274575.jpg Политика Премьер отметил, что открыто декларирует свои доходы и честно платит налоги со всех заработанных денег

Гройсман рассказал о главном источнике своих доходов

Вчера, 14:44

Премьер отметил, что открыто декларирует свои доходы и честно платит налоги со всех заработанных денег

Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников
Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что имеет основной доход за счет сдачи в аренду огромного количества недвижимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Eспресо.TV.

По его словам, в 90-е годы он приобрел по небольшой цене много недвижимости, которая теперь работает на него.

"Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов – начале 2000-х, которая стоила тогда небольшие деньги. Но я превратил ту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен был избавиться от своего бизнеса, потому что это не совместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Оттуда я живу", – рассказал Гройсман.

Премьер также отметил, что открыто декларирует свои доходы и честно платит налоги со всех заработанных денег.

"15-20 лет назад я не избрал путь каким-то образом прятаться, наоборот, должен быть публичным. И как показал опыт, моя стратегия была абсолютно верной", – добавил он.

Напомним, Владимир Гройсман за 2015 год получил 1,5 млн грн доходов, что он и задекларировал. Премьер также задекларировал свою недвижимость и денежные сбережения.
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