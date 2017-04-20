Гройсман рассказал студентам, как будет внедрять молодежь в правительство

Премьер пообещал новым молодым кадрам достойную зарплату, для которой уже есть ресурсы

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает перезагрузить систему управления центральными органами власти с помощью молодых специалистов. Об этом он заявил на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, передает "ГОРДОН".

Он отметил, что через публичные конкурсы приведет в органы исполнительной власти тысячу молодых специалистов.

"Мы предлагаем запустить перезагрузку системы управления центральными органами исполнительной власти... Я хочу привести в правительство одну тысячу новых агентов изменений. А кто эти люди? Это вы. Люди, которые будут иметь качественное образование, желание изменений", – сказал Гройсман.

Он отметил, что Украина готова обеспечить молодых специалистов достойными зарплатами. Премьер подчеркнул, что для этих целей есть ресурсы и украинские, и европейские.

Гройсман отметил, что агенты изменений придут и в отдельные департаменты правительства, и в отдельные структуры.

"Мы хотим в каждое министерство ввести департамент стратегического планирования, чтобы чиновники смотрели не только сегодня на сегодня, а смотрели на более широкую перспективу", – сказал он.