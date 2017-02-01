Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на экстренное заседание по Авдеевке

Сегодня, 01:38

Премьер убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро

Владимир Гройсман, фото УНИАН
Владимир Гройсман, фото УНИАН

Премьер-министр Владими Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на экстренное заседание из-за ситуации в Авдеевке. Об этом Гройсман заявил в комментарии журналистам, передает телеканал "112 Украина".

"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верхованая Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", – заявил Гройсман.

Гройсман убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро.

Как сообщалось, Гройсман провел заседание оперативного штаба в Авдеевке.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
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