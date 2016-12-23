Гройсман сделал осторожный прогноз по поводу безвизового режима для Украины

Безвизовый режим с Евросоюзом, очевидно, будет введен в 2017 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со студентами КПИ.

"Сейчас мы ждем решения ЕС. Украина выполнила абсолютно все мероприятия... У них там есть внутренние вопросы, которые они еще решают. Но, насколько я понимаю, за последние дни были приняты необходимые решения... Очевидно, что он (безвизовый режим – Ред.) будет введен в 2017 году", – сказал он.

Однако он не стал прогнозировать возможную дату предоставления Украине "безвиза".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз предоставит безвизовый режим Украине в ближайшие несколько недель.