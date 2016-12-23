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Гройсман сделал осторожный прогноз по поводу безвизового режима для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7825/19_main.1482502239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/19_tn.1482502239.jpg Политика

Гройсман сделал осторожный прогноз по поводу безвизового режима для Украины

Вчера, 16:06

Гройсман. Фото: AFP
Гройсман. Фото: AFP

Безвизовый режим с Евросоюзом, очевидно, будет введен в 2017 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со студентами КПИ.

"Сейчас мы ждем решения ЕС. Украина выполнила абсолютно все мероприятия... У них там есть внутренние вопросы, которые они еще решают. Но, насколько я понимаю, за последние дни были приняты необходимые решения... Очевидно, что он (безвизовый режим – Ред.) будет введен в 2017 году", – сказал он.

Однако он не стал прогнозировать возможную дату предоставления Украине "безвиза".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз предоставит безвизовый режим Украине в ближайшие несколько недель.
Украина, евросоюз, решение, гройсман, безвизовый режим

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УНН

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