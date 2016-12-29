Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Гройсман сделал заявление по лицензии для канала "1+1" http://www.segodnya.ua/img/article/7842/97_main.1483009249.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/97_tn.1483009249.jpg Политика Премьер негативно воспринимает даже информацию о возможных притеснениях СМИ

Гройсман сделал заявление по лицензии для канала "1+1"

Сегодня, 12:56

Премьер негативно воспринимает даже информацию о возможных притеснениях СМИ

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал помощь телеканалу "1+1", если у него возникнут проблемы с получением лицензии на вещание, передает NewsOne.

Он отметил, что на данный момент вопрос решен, но если все же возникнут проблемы с лицензией, он готов оказать помощь телеканалу.

"Насколько я понимаю, сегодня угроз невыдачи лицензии нет. Как меня проинформировали. Если нет таких угроз – будем считать, что было недоразумение. Но если не дай Бог мы будем видеть какие-то проблемы – я не буду стоять в стороне и чем смогу поддержать – поддержу… Все то, что нужно будет сделать, если это будет необходимо, я сделаю", – сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что свобода слова в Украине нужна как воздух, поскольку позволяет меняться и быть открытыми.

Напомним, представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь в Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1". Лицензия была продлена еще 15 декабря, однако выдать соответствующий документ Нацсовет не имел права раньше окончания срока предыдущей лицензии.
премьер, 1+1, телеканал, помощь, лицензия, гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман сделал заявление по лицензии для канала "1+1"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Телеканал UBR прекратит вещание

В Украине закрывается телеканал UBR

Сегодня, 08:48

Лицензию на вещание продавать не планируют - документы сдадут в Нацкомиссию

Бизнес

Игорь Коломойский. Фото: ТАСС

Коломойский закрывает проект Ukraine Today

27 Декабря, 10:24

Олигарх больше не в состоянии поддерживать проект, а государство не заинтересовано в оказании помощи, отмечают в медиагруппе "1+1"

Власть

Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников

Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год

Сегодня, 12:31

Украинский премьер собирается праздновать в кругу семьи дома

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: Glavnoe.ua

В Украине может появиться новая система контроля качества продуктов

Вчера, 15:28

Премьер считает, что в Украине такая система является не развитой и не справляется со своими задачами 

Политика

Гройсман "учит" чиновников работать. Фото: kmu.gov.ua

Надо перестать обезьянничать: Гройсман рассказал министрам, как нужно работать

Вчера, 13:11

Для выполнения правительством плана действий по развитию Украины необходимо качественно выполнять свою работу, считает премьер

Политика

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

ТОП-5 приоритетов Кабмина до 2020 года: Гройсман рассказал о планах

Вчера, 12:03

Правительство определило для себя главные направления, в которых Украина нуждается в первую очередь 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.