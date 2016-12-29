Гройсман сделал заявление по лицензии для канала "1+1"

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал помощь телеканалу "1+1", если у него возникнут проблемы с получением лицензии на вещание, передает NewsOne.

Он отметил, что на данный момент вопрос решен, но если все же возникнут проблемы с лицензией, он готов оказать помощь телеканалу.

"Насколько я понимаю, сегодня угроз невыдачи лицензии нет. Как меня проинформировали. Если нет таких угроз – будем считать, что было недоразумение. Но если не дай Бог мы будем видеть какие-то проблемы – я не буду стоять в стороне и чем смогу поддержать – поддержу… Все то, что нужно будет сделать, если это будет необходимо, я сделаю", – сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что свобода слова в Украине нужна как воздух, поскольку позволяет меняться и быть открытыми.

Напомним, представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь в Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1". Лицензия была продлена еще 15 декабря, однако выдать соответствующий документ Нацсовет не имел права раньше окончания срока предыдущей лицензии.