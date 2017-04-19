Гройсман заявляет, что вопрос ротации в правительстве на повестке дня не стоит

По словам премьера, ротация членов Кабмина не обсуждается, но усиление команды необходимо

ремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что вопрос ротации членов правительства на данный момент не обсуждается, но усиление команды необходимо.

"То что, команду необходимо усиливать, у меня нет никакого сомнения... сейчас вопрос ротации не стоит в повестке дня. Будет стоять – я об этом скажу", – сказал премьер в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в среду вечером.

Гройсман отметил, что идет обсуждение возможности назначения и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на эту должность на должность без приставки "и.о.".