Гройсман заявляет, что вопрос ротации в правительстве на повестке дня не стоит
По словам премьера, ротация членов Кабмина не обсуждается, но усиление команды необходимо
ремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что вопрос ротации членов правительства на данный момент не обсуждается, но усиление команды необходимо.
"То что, команду необходимо усиливать, у меня нет никакого сомнения... сейчас вопрос ротации не стоит в повестке дня. Будет стоять – я об этом скажу", – сказал премьер в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в среду вечером.
Гройсман отметил, что идет обсуждение возможности назначения и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на эту должность на должность без приставки "и.о.".
Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман заявляет, что вопрос ротации в правительстве на повестке дня не стоит". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии