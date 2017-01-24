Гройсман: Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников

Премьер-министр поручил провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман при участии Вице-премьер-министра Украины Владимир Кистиона во вторник провел рабочую встречу с Председателем Львовской областной государственной администрации Олегом Синюткой с целью обсуждения ситуации вокруг утилизации твердых бытовых отходов во Львове.

Глава правительства подчеркнул, что решение этой проблемы относится к компетенции городской власти. В то же время Правительство готово оказать всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, что системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе, как Львов, не решается", – отметил Владимир Гройсман, подчеркнув, что жители города не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников.

Глава Правительства отметил, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто не допустимо", – подчеркнул Владимир Гройсман. Он вспомнил собственный опыт городского головы по решению аналогичной проблемы в Виннице. "Я имел точно такую же проблему и решил ее еще 7 лет назад и забыл, что она была", – отметил Владимир Гройсман. Он также подчеркнул, что в таких вопросах очень важны готовность и способность городской власти вести диалог с жителями соседних общин.

В свою очередь председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка отметил, что ключевым вопросом в такой угрожающей ситуации является помощь жителям Львова. "К большому сожалению, я не вижу от городской власти видения стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, – отметил он. – Сегодня ключевой вопрос – это помочь 700 тысячам жителям Львова, которые ни в чем не виноваты и не могут стать заложниками бесхозяйственности городской власти".

По результатам встречи премьер-министр поручил председателю Львовской областной государственной администрации провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

"Я хочу вас заверить, что любое решение, которое необходимо для того, чтобы помочь решить эту проблему на уровне Правительства, будет принято быстро и немедленно", – подчеркнул он.