Грузия выполнила требования по безвизу раньше Украины – евродепутат

На пути к визовой либерализации Грузия выполнила все требования Евросоюза раньше Украины, поэтому вопрос украинского безвиза сдвинулся на пару месяцев. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил член Комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкл Бони.

"Обе страны должны были пройти аналогичные процедуры по процессу визовой либерализации с ЕС. Грузия начала проводить эти реформы немного раньше Украины, и выполнение всех требований, установленных ЕС, заняло у них (Грузии) меньше времени. Следовательно, положительная оценка этого процесса была дана немного раньше, и отчет по Грузии был проголосован на комитетских встречах раньше, чем аналогичный по Украине. Именно поэтому Грузия немного ближе к безвизовому режиму с ЕС, чем Украина, но только на несколько месяцев. Я думаю это единственная причина такого порядка. Украина большая страна на пути к реформам и эти реформы активно развиваются – позитивные изменения в экономике, реформа полиции, таможенной безопасности, прозрачности финансирования партий. Есть несколько открытых в настоящее время задач и визовая либерализация только одна из них. Мы также должны помнить о возможностях единого рынка, европейских инвестиций и присоединение Украины к ЕС в будущем. Все эти шаги делают Украину ближе к ЕС", – сказал евродепутат.

Напомним, 12 января Комитет Европейского парламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за безвизовый режим для Грузии. "Законодательные изменения относительно исключения Грузии из списка стран, гражданам которых нужна виза для въезда в ЕС, и переноса в список стран, освобожденных от этого требования, должны быть подтверждены на пленарном заседании в целом, скорее всего, в феврале. После принятия Советом министров текст будет подписан и опубликован в официальном журнале ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы Комитета. Ожидается, что вопрос об отмене виз для граждан Грузии на голосование на пленарном заседании Европарламента вынесут одновременно с механизмом приостановки безвизового режима 1-2 февраля. Украина, которая так же как и Грузия прошла все этапы утверждения комитетами в Совете ЕС, Европарламенте и Еврокомиссии, скорее всего, получит безвизовый режим после выборов во Франции – второй тур там назначен на 7 мая.