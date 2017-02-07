Инструкции из Вашингтона: Ляшко лишился американской визы

Сегодня, 17:03

Политик считает, что данное решение американских властей может быть связано с его негативным отношением к новому Меморандуму Киева с МВФ

Олег Ляшко. Фото из архива
Олег Ляшко. Фото из архива

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали 10-летнюю американскую визу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер, неловко потупив глаза, искренне сказал мне, что у него такие инструкции из Вашингтона", – написал Ляшко.

Он связывает такую инициативу американцев с тем, что он категорических не поддерживает новый Меморандум с МВФ.

"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь", – добавил политик.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, по которому можно было бы отсеять потенциальных мигрантов, которые могли бы претендовать на государственную помощь, а также в отдельных случаях депортировать иммигрантов, уже живущих в Соединенных Штатах и зависящих от помощи американских налогоплательщиков.

Также в МИД Украины сообщили, что в связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты", процедура переоформления американских виз для украинцев изменилась.
США, мвф, Вашингтон, ляшко, виза, меморандум

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"Сегодня"

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