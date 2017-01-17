Иск Украины против РФ в Гааге может затянуться на годы – Зеркаль

Рассмотрение дела в Международном суде ООН в Гааге относительно иска Украины к РФ длительная процедура и она может длиться годы. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, процедура рассмотрения дела в Гаагском трибунале является длительной.

"Рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных средств суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой. После этого второй стороне дается время на подготовку контрмеморандума. Дело будет длительным и судом будет рассматриваться годы", – сказала Зеркаль.

Напомним, вчера, 16 января, Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В свою очередь в МИД РФ считают, что основной целью Украины изначально является не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд.