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Иск Украины против РФ в Гааге может затянуться на годы – Зеркаль http://www.segodnya.ua/img/article/7891/7_main.1484664947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/7_tn.1484664947.jpg Политика Процедура рассмотрения дела в Гаагском трибунале является длительной, считает дипломат

Иск Украины против РФ в Гааге может затянуться на годы – Зеркаль

Сегодня, 16:56

Процедура рассмотрения дела в Гаагском трибунале является длительной, считает дипломат

Елена Зеркаль. Фото: Twitter
Елена Зеркаль. Фото: Twitter

Рассмотрение дела в Международном суде ООН в Гааге относительно иска Украины к РФ длительная процедура и она может длиться годы. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, процедура рассмотрения дела в Гаагском трибунале является длительной.

"Рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных средств суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой. После этого второй стороне дается время на подготовку контрмеморандума. Дело будет длительным и судом будет рассматриваться годы", – сказала Зеркаль.

Напомним, вчера, 16 января, Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В свою очередь в МИД РФ считают, что основной целью Украины изначально является не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд.
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