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Истерия Кремля из-за запрета "Дождя" в Украине говорит о "независимости" телеканала – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7879/64_main.1484308238.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/64_tn.1484308238.jpg Политика По мнению Березовца, телеканал "Дождь", равно как "Эхо Москвы" и прочие немногочисленные российские СМИ суть симулякры независимых медиа

Истерия Кремля из-за запрета "Дождя" в Украине говорит о "независимости" телеканала – эксперт

Сегодня, 13:47

По мнению Березовца, телеканал "Дождь", равно как "Эхо Москвы" и прочие немногочисленные российские СМИ суть симулякры независимых медиа

В Украине запретили российский телеканал &quot;Дождь&quot;. Фото: ТАСС
В Украине запретили российский телеканал "Дождь". Фото: ТАСС

Вся истерия со стороны украинских либералов об отключении не менее либерального российского телеканала "Дождь" в нашей стране показывает, насколько отдельные украинцы "залипли" на российской теме, как будто на дворе 2013-й, а не 2017-й год. Такое мнение у себя в Facebook высказал политтехнолог Тарас Березовец.

"После аннексии Крыма для меня Россия и все связанное с ней, если только оно не находится в реальной оппозиции и эмиграции, существует исключительно в образе врага, врага подлого, хищного и бесчеловечного. Я хочу видеть Россию только через прицел, независимо от того это прицел информационный или автоматный. Телеканал Дождь, равно как Эхо Москвы и прочие немногочисленные российские СМИ суть симулякры независимых медиа, маркер для Украины и Запада в духе "посмотрите, в России еще есть неподконтрольные Кремлю журналисты". Поймите, наконец, их нет и быть не может. Ибо они независимы и либеральны ровно в рамках границ, которые для них очерчены", – написал он.

По его словам, истерия российских официальных лиц о прекращении трансляции "Дождя" в Украине только подтверждает этот тезис.

"Желающие смотреть Дождь в нашей стране могут спокойно сделать это, заплатив абонентскую плату в российских рублях. Только когда будете это делать, четко помните, куда, кому и в какую страну пойдут ваши личные деньги", – добавил он.

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В свою очередь генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сожалеет в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о запрете вещания. Она отметила, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

В МИД РФ отреагировали на запрет вещания телеканала в Украине. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва надеется, что "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
россия, Украина, дождь, березовец, Нацсовет по телерадиовещанию

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"Сегодня"

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