Маккейн на Донбассе, СБУ взялась за Ле Пен, Нацбанк – за наличные: итоги первой новогодней недели

От нового, 2017 года все ожидают наступления мира. Однако видят его по-разному. Это различие во взглядах наиболее ярко проявилось как раз накануне новогодних праздников.

МАККЕЙН. Президент Петр Порошенко буквально перед самым 1 января слетал в Мариуполь вместе с американским сенатором Джоном Маккейном. Визит был коротким — политики провели в зоне АТО несколько часов. Но запомнился он фразой, сказанной Маккейном: "В 2017 году мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли". Каким образом это сделать, из слов Маккейна понятно не было, хотя и звучало воодушевляюще. Но после такого заявления в соцсетях стали активно рассуждать о возможном силовом сценарии на Донбассе, причем с помощью США. Однако реально активизировались после наступления нового года именно боевики.

ЛЕ ПЕН. Во Франции, где в апреле состоятся президентские выборы, год начался с пророссийских заявлений лидера предвыборной гонки, главы ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Она в первом же своем выступлении после Нового года заявила, что считает законным референдум 2014 года в Крыму, на основании которого Россия аннексировала полуостров.

На это заявление уже отреагировала СБУ, которая обратилась в МИД с предложением запретить Ле Пен въезд в Украину. МИД, правда, пока молчит, и это неудивительно — ведь дипломатам потом предстоит разбираться, что с этим делать. В прошлом году уже был прецедент, когда НАБУ громко заявило о расследовании против политтехнолога Пола Манафорта, возглавлявшего команду Дональда Трампа, а после победы последнего на выборах объявили, что у нас ничего на Манафорта нет. А ведь речь шла только о политтехнологе…

С Ле Пен все еще сложнее. Если МИД объявит ее невъездной, а та возьмет и победит на французских выборах, получится казус, практически равнозначный разрыву дипломатических отношений. А разрывать отношения с одним из ведущих государств Евросоюза в планы МИД явно не входит.

Кстати, высказывались мнения, что заявления Ле Пен носят сугубо экономический характер. Ей нужны деньги на продолжение гонки. И получить она их надеется от Кремля. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил скандальный российский публицист Александр Невзоров. "Она вдруг взяла и признала Крым. Но ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что, поскольку французские банки отказали ей в финансировании предвыборной кампании, она сейчас будет готова на все что угодно. Она может подмести Красную площадь. Это падение, и это, вероятно, будет оценено французскими избирателями, если ее вообще кто-то допустит до выборов", — заявил Невзоров.

ОЛЕСЬ. В Чехии после Нового года разразился реальный скандал. В Праге эксгумировали останки украинского писателя-эмигранта Александра Олеся из-за все той же извечной банальной причины — денег. Ранее ренту за могилу платил выходец из Украины Владимир Михайлишин, но он умер, и сын Михайлишина решил похоронить отца в этой могиле.

Чтобы приглушить скандал, украинская власть тут же связалась с наследниками Олеся и договорилась о его перезахоронении в Украине.

Следуя поговорке "нет худа без добра", политики заговорили и о возможности перезахоронения в Украине других известных украинцев-эмигрантов во главе с лидером УНР Симоном Петлюрой и лидером ОУН(б) Степаном Бандерой.

Но это пока только разговоры, а вот в отношении Александра Олеся президент уже дал поручение Министерству культуры. Так что все должно состояться в ближайшие недели.

ПАШИНСКИЙ. Еще один скандал недели был уже чисто внутриукраинским. Речь идет об инциденте на трассе под Киевом, во время которого нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский выстрелил в человека. У инцидента две версии. По одной (от Пашинского), нардеп остановился на трассе, чтобы выяснить, почему там опасно стоит фургон без включенных фар, но едва он подошел, как получил удар бутылкой по голове, упал и после этого выстрелил обидчику в ногу. По другой (от раненого Вячеслава Химикуса) — Пашинский выскочил из темноты, угрожая пистолетом, получил бутылкой по голове и в тот же момент выстрелил. Органы выясняют, с чьей стороны была агрессия, а с чьей — самооборона.

НАЛИЧКА. Резонансных решений власти в первую неделю нового года не было. Исключением стал только Нацбанк, который решил проявить активность в борьбе с наличным оборотом гривни.

Теперь, согласно его постановлению, максимальный платеж наличными в Украине не должен превышать 50 тыс. грн вместо 150 тыс. грн. Прошлая верхняя планка касалась, в общем-то, только рынков недвижимости и авто, на которых, в теории, все платежи должны были проходить по безналичному расчету. Но поскольку на практике никто не захочет продавать квартиру за гривни (а расчеты за доллары формально запрещены), да еще и терять десятки тысяч при переводе суммы с одного счета на другой, поэтому на рынке недвижимости и при автопродажах уже давно отработаны схемы, которые позволяют обходить ограничения Нацбанка.

Планка в 50 тыс. затронет не только квартиры с машинами, но и такие покупки, как дорогая электроника или мебель. Однако, с другой стороны, в стране широко распространено потребительское кредитование, и теперь им будут пользоваться вовсю. Только если раньше кредиты оформлялись на месяцы, то теперь распространенной может стать практика недельных или даже двухдневных кредитов для покупки дорогого холодильника.