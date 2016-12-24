Итоги работы Рады: громкие скандалы и назначения, важные законы, новая коалиция и "качели" с выборами

В пятницу, 23 декабря, у депутатов Верховной Рады был последний рабочий день перед затяжными новогодними каникулами. Заранее изменив календарный план в бюджетную ночь, нардепы отменили сессию с 10 по 13 января. На работу они выйдут только 17 января.

За непростой для страны год парламент видел немало: и ссоры с драками, и запуск дронов, и принятие судьбоносных законов. Подводя итоги уходящего года, все опрошенные "Сегодня.ua" депутаты сходятся во мнении, что им удалось переформатировать коалицию и правительство без перевыборов, принять пакет безвизовых законов и проектов для получения очередного транша МВФ. В пакете по безвизу с боями парламенту все же удалось запустить электронное декларирование доходов и имущества чиновников, а несколько попыток перекроить закон не увенчались успехом.

Правда, изменить традицию принятия проекта государственного бюджета не под покровом ночи парламенту изменить так и не удалось. Главную смету страны на 2017 год Верховная Рада приняла в ночь на 21 декабря в 04:53 со словами: "Традиции принимать бюджет ночью возле елки оказались сильнее". "Сегодня.ua" собрал ТОП-5 главных законов, которые приняла Верховная Рада в 2016 году, самые громкие отставки и назначения, скандалы и провалы ВР в уходящем году.

Рейтинг доверия украинцев к Верховной Раде за год снизился почти на 2 процентных пункта. Если в 2015 году по совместному соцопросу Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" парламенту доверяло 15% населения, в этом году рейтинг доверия скатился до 13,1% (по опросу Центра Разумкова). Продуктивность работы главного законодательного органа страны также оставляет желать лучшего. Согласно отчету гражданской сети ОПОРА, коэффициент продуктивности работы парламента (соотношение количества зарегистрированных законопроектов к количеству принятых) составляет лишь 11%.

Коэффициент продуктивности работы парламента (соотношение количества зарегистрированных законопроектов к количеству принятых) составляет лишь 11%

"Главная причина низкого уровня производительности законотворческой работы парламента – в избыточном количестве законопроектов, которые регистрируют народные депутаты. Депутаты VIII созыва за первые два года работы зарегистрировали вдвое больше проектов, чем их коллеги III созыва", – говорится в отчете ОПОРЫ. При этом эксперты отмечают огромное влияние президента на Верховную Раду: 81% законопроектов, инициированных президентом за два года работы парламента, стали законами. Зато среди зарегистрированных депутатами законопроектов только 7% (каждый пятнадцатый) вступили в силу.

"Президент имеет самую большую фракцию и в принципе весь тон деятельности Верховной Рады задает президент через свою собственную фракцию. Это абсолютно точно. Это нужно признать", – считает внефракционный Виктор Чумак.

"Президент имеет самую большую фракцию и в принципе весь тон деятельности Верховной Рады задает президент через свою собственную фракцию"

Без президента в парламенте не принимается ни один важный закон. Вспомнить только неофициальный визит Петра Порошенко под купол в бюджетную ночь на 21 декабря. К депутатам он так и не вышел, но после его переговоров с экс-премьером Арсением Яценюком в кабинете у спикера Андрея Парубия бюджет таки приняли. Сколько раз гарант приезжал в парламент переубеждать фракцию БПП по тем или иным голосованиям. А официально он присутствовал и когда премьера с генпрокурором меняли, и когда поправки в Конституцию вносили, и с ежегодным посланием выступал.

"По ключевым вопросам, когда их надо принимать, влияние президента на парламент решающее, – считает политолог Вадим Карасев. – И когда нужно было больше 300 голосов за внесение изменений в Конституцию, и по бюджету, и по смене правительства, – без участия президентской команды этого бы просто не произошло. Поэтому тут роль решающая. Когда надо поставить эффектную точку в принятии закона или в том или ином решении, как правило, без участия президента и президентской команды это невозможно".

ТОП-5 громких кадровых назначений: Гройсман сменил Яценюка, Луценко – Шокина

Вплоть до весны 2016 года страну лихорадило от затянувшегося политического кризиса, начавшегося в ноябре 2015 года. Громкие демарши "Радикальной партии", "Батьквщины" и "Самопомочи" из коалиции, тотальное падение доверия к правительству Арсения Яценюка и "Народному фронту" (немалую роль здесь сыграло и подогревание ситуации со стороны БПП) ввергли Украину в период застоя: МВФ приостановил сотрудничество, а Штаты отказывались давать $1 млрд кредитных гарантий.

Первая громкая отставка 2016 года – демарш министра экономики Айвараса Абромавичуса. На брифинге в Кабмине 3 февраля он обвинил первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко в давлении. Якобы давний соратник и бизнес-партнер Порошенко лоббировал своих людей на ключевые госпредприятия. Абромавичус ушел в отставку, Кононенко отстранили от должности замглавы фракции. Через несколько месяцев разбирательств НАБУ не нашло подтверждений словам Абромавичуса, Кононенко восстановили в должности и о скандале забыли.

Но прочности коалиции он не прибавил и 18 февраля "Самопомич" официально выходит из коалиции. Днем ранее 17 февраля о демарше заявила и "Батькивщина". Все логично шло минимум к отставке правительства Яценюка, максимум – перевыборам. Результативного голосования в Верховной Раде по смене Кабмина удалось добиться со второго раза и 14 апреля парламентарии отправляют в отставку правительство Арсения Яценюка и назначают новый Кабмин Владимира Гройсмана. Новую коалицию формируют БПП, НФ и некоторые внефракционные, которые вошли в БПП или просто остались в статусе внефракционных, но в коалиции.

Фотограф: kmu.gov.ua

"Мы назначили нового премьера без проведения выборов, как это очень редко бывает в Украине. Мы создали новую коалицию и переназначили нового генпрокурора. И очень важная вещь, на мой взгляд, – те группы, те политсилы, которые мечтали о досрочных выборах, и действительно где-то, по их мнению, почти приблизились к решению этой проблемы, поняли, что на сегодняшний день народ не предусматривает каких-то внеочередных выборов", – сказал "Сегодня.ua" нардеп от БПП Иван Винник.

"Мы назначили нового премьера без проведения выборов, как это очень редко бывает в Украине. Мы создали новую коалицию и переназначили нового генпрокурора. И очень важная вещь, на мой взгляд, – те группы, те политсилы, которые мечтали о досрочных выборах, и действительно где-то, по их мнению, почти приблизились к решению этой проблемы, поняли, что на сегодняшний день народ не предусматривает каких-то внеочередных выборов"

Так что, по словам внефракционного Виктора Чумака, нельзя сказать, что эта Рада неэффективная. "Она принимает решения, она принимает законы. Каким составом? Это уже другой вопрос. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но по большому счету эта Рада эффективная, потому что она все принимает. Но лучше ли идти на перевыборы? Возможно да, если эта Рада не отвечает тому представительству, которое высказывают граждане. Но посмотрите сами на социологию – там 50/50. То есть, Рада еще полностью не потеряла свою легитимность", – сказал "Сегодня.ua" Виктор Чумак.

Следующим испытанием для парламента стала дальнейшая судьба Виктора Шокина в кресле генерального прокурора. Бесконечные коррупционные скандалы, связанные с его ближайшими соратниками, саботаж расследования дела "бриллиантовых прокуроров", выживание из ГПУ молодых реформаторов – все это вылилось в масштабную кампанию по смене генерального прокурора. Штаты даже неофициально подвязали под это $1 млрд кредитных гарантий. И 29 марта Верховная Рада 289 голосами "за" отправила Виктора Шокина в отставку.

Фото: AFP

Следующая отставка в нашем рейтинге де-юре парламента не касается, но де-факто сильно повлияла на его работу. В конце августа с поста главы Администрации президента ушел Борис Ложкин – давний бизнес-партнер Петра Порошенко. Ложкин, как и его замы в Администрации, нередко взаимодействовали с парламентариями, собственноручно искали голоса за поддержку того или иного президентского решения или закона. Ложкина на посту главы АП сменил глава Харьковской ОГА Игорь Райнин.

И, наконец, пятая громкая отставка – Верховная Рада исключила из состава украинской делегации в ПАСЕ Надежду Савченко. Такое решение 22 декабря поддержали 237 парламентариев, а до этого ее исключили из фракции "Батькивщина". Поводом послужили высказывания Савченко о необходимости диалога с боевиками и ее личная встреча с главарями т.н. "ЛНР"/"ДНР" в Минске 7 декабря.

ТОП-5 главных законов: от е-декларирования, до "законов МВФ" и бюджета

Из хороших вещей, по словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, самое важное – это внедрение законодательства об открытости деклараций чиновников – так называемое е-декларирование. Система е-деклараций в НАПК заработала 15 августа. "Было три даже не попытки, а волны попыток переписать закон, уничтожить его. Но с помощью журналистов, активных граждан, европейских партнеров и друзей из Соединенных штатов нам удалось внедрить эту невиданную открытость и теперь каждый гражданин имеет довольно точную информацию, кто из его чиновников работает на собственный карман, а кто на общество. Теперь важно открытость этой информации обратить в ответственность. Это главное задание следующего года. Задание каждого украинца прийти к своему чиновнику и сказать: "Объясни нам, как ты стал таким богатым? А если не можешь объяснить – уходи – это мы дали тебе власть", – считает Егор Соболев.

Закон о предотвращении коррупции, где и записано внедрение электронного декларирования, был частью пакета безвизовых законов, последние из которых Рада приняла 15 марта. Приняла Рада, но уже осенью, и важный пакет почти из 20-ти законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. И 16 сентября Фонд выделил Украине, хоть и не весь, но большую часть третьего транша кредита – $1 млрд из $1,7 млрд.

Еще одним важным решением парламентариев, несмотря на де-факто отсутствие коалиции, стало принятие поправок в Конституцию по части правосудия во втором чтении 300 голосами. Теперь вопросы назначения и перевода судей, а также снятия с них неприкосновенности для привлечения к ответственности находятся в компетенции Высшего совета правосудия (раньше всем этим заведовал парламент). Иммунитет судей ограничили до функционального, а на уровне Конституции прописали основания для увольнения судей. И, наверняка, самое главное – этими поправками в Конституцию прокуратуру лишили функции общего надзора, оставив за ней лишь право поддержки гособвинения в суде.

И финальным результативным голосованием уходящего года в парламенте стало принятие бюджета-2017 в ночь на 21 декабря. От старой доброй традиции уйти не удалось: уже третий год подряд Верховная Рада принимает главную смету страны ночью под елочку. Бюджет-2015 голосовали аж 29 декабря в 04:24 утра. В прошлом году – 25 декабря в 04:04. "Традиции принимать бюджет ночью возле елки оказались сильнее", – так прокомментировал ночное принятие бюджета министр финансов Александр Данилюк.

ТОП скандалы: по залу летали "дроны", стаканы с водой, а выясняли отношения рукоприкладством

Одним из скандальных законов, который депутаты от БПП чуть ли не с 20-й попытки 16 февраля протащили в сессионном зале, стал закон о так называемой партийной диктатуре. Именно этот документ позволил партии БПП по решению съезда лишить мандатов нардепов Егора Фирсова и Николая Томенко за то, что они вышли из фракции БПП (закон позволяет лишать мандатов нардепов-списочников, не мажоритарщиков).

Еще одним скандальным решением, которое Верховная Рада приняла в этом году, стало внесение изменений в закон о Генеральной прокуратуре, которые позволили Юрию Луценко возглавить ГПУ без юридического образования.

Показательной за последнее время стала драка между внефракционным Владимиром Парасюком и депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом после эфира на одном из телеканалов.

Спокойно разойтись в последний пленарный перед новогодними каникулами день нардепы также не смогли. В пятницу под куполом потасовку устроили внефракционный Михаил Головко и нардеп от БПП Павел Кишкарь. Поводом послужило выступление Головко с трибуны: нардеп говорил о коррупции в госкомпании "Укргаздобыча", а Кишкарь с места называл все это враньем.

Ну и самым безобидным скандалом-2016 под куполом стал запуск дрона нардепом от "Батькивщины" Игорем Луценко. Как потом объяснял сам депутат, дроны стали бы отличным способом искоренить кнопкодавство. Некоторые коллеги пожурили нарушителей дисциплины, мол, это законодательный орган, а не парк развлечений. Другие лишь посмеялись и назвали инициативу Луценко достаточно неплохой идеей.

ТОП-5 провалов: депутаты так и не дали старт реформе Рады и не начали пенсионную и реформу рынка земли

Продолжая тему проблемы эффективности работы главного законодательного органа страны, стоит отменить, что за целый год парламентарии так и не начали реформировать Верховную Раду. Рекомендации по реформированию работы украинского парламента целый год нарабатывали наши депутаты совместно с рабочей группой ЕС во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом. "Дорожную карту" реформирования депутаты проголосовали еще 17 марта, но политической воли воплотить ее в жизнь пока не хватило – только зал для проведения Согласительных советов модернизировали.

"В ВР продолжилась практика предыдущего года, когда пренебрегается регламент, когда полностью нарушаются права оппозиции, в повестку дня сознательно не ставятся законопроекты от "Оппозиционного блока". Наработки комиссии Кокса до сих пор не проголосовали (которые в том числе расширяют права оппозиции – Авт.), потому что, с одной стороны, хочется быть красивыми перед Европой, но при этом действовать в системе диктатуры и авторитаризма", – сказал "Сегодня.ua" нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Не удалось за целый год парламентариям решить вопрос перезагрузки Центральной избирательной комиссии. Семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа истек еще 1 июня 2014 года. По закону, их полномочия прекращает и назначает новых Верховная Рада по представлению президента. Но два года назад парламент внес изменения в закон о Центральной избирательной комиссии, продлив срок полномочий 12 ее членов, чтобы провести досрочные президентские и парламентские выборы. Вначале июня этого года президент таки внес представление со списком фамилий в новый состав ЦИКа. Но эксперты назвали его заведомо провальным – там оказались абсолютно не те кандидаты, которых фракции подавали президенту.

Обещания изменить избирательный закон депутаты не выполнили и в этом году. Хотя все без исключения партии, представленные в парламенте, перед досрочными выборами в 2014 году обещали людям новую пропорциональную избирательную систему с открытыми списками без коррупционной мажоритарки. Да и в Коалиционном соглашении принять новый избирательный закон Рада должна была еще в первом полугодии 2015 года. В беседе с "Сегодня.ua" нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев рассказывал, что рабочая группа под руководством спикера Андрея Парубия, которая несколько месяцев трудилась над концепцией нового избирательного закона, наработала шесть законопроектов, из которых еще предстоит "слепить" один общий. Но это уже задача на следующий год.

Подводя итог, так и не дошли у парламентариев руки до пенсионной и реформы рынка земли. Хотя это требования МВФ для продолжения кредитования Украины. Что касается пенсионной реформы, здесь Украина должна уменьшить дефицит Пенсионного фонда, который по словам Владимира Гройсмана оценивается в 150 млрд грн (почти как национализация ПриватБанка, которая потянет из госбюджета от 116,8 до 148 млрд грн). Реформу рынка земли, согласно Коалиционному соглашению, парламентарии должны были проголосовать еще в начале 2016 года. Но руки у депутатов до этого так и не дошли, а из положения вышли просто – продолжили мораторий на продажу с/х земель еще на год, по сути, заморозив проблему.