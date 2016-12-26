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Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву и это вопрос принципа – Ельченко http://www.segodnya.ua/img/article/7829/91_main.1482702885.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/91_tn.1482702885.jpg Политика Он подчеркнул, что международное право является одним для всех

Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву и это вопрос принципа – Ельченко

Вчера, 23:58

Он подчеркнул, что международное право является одним для всех

Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua
Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях противоречат международному праву и назвал этот вопрос принципиальным.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – написал Ельченко на своей странице в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что международное право является одним для всех.

"Украина в ООН понимает Израиль во многих чувствительных для него вопросах. Но есть вещи принципиальные. Наше партнерство должно быть выше интриги", – написал постпред Украины в ООН.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок.

По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

Впоследствии пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил агентству, что "Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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