Израильский министр о репатриантах из Украины: "Говорить о политических беженцах немного смешно"

Пользуясь безвизовым режимом, некоторые украинцы приезжают в Израиль и просят там политического убежища

За 2014-2016 гг. из Украины в Израиль по программе репатриации прибыли около 20 тысяч человек, при этом абсолютное большинство из них остаются там жить. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр экологии Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

При этом, пользуясь безвизовым режимом, некоторые украинцы приезжают в Израиль и просят там политического убежища. В свое время Министерство внутренних дел Израиля признало Грузию страной, в которой гражданам не угрожает опасность. Такое же решение предлагается принять и касательно Украины.

"Не вижу причин в современной Украине говорить о политических преследованиях", – отметил Элькин.

По его словам, "в Украине сегодня строится западная страна по европейским меркам, украинские граждане могут свободно выезжать в любую страну Европы, поэтому говорить о политических беженцах немного смешно".

Элькин отметил, что фактически механизм получения политического убежища в Израиле используется для нелегальной трудовой миграции, что подрывает безвизовое соглашение между Израилем и Украиной.

Напомним, Украина в последние годы остается в тройке стран, лидирующих по источнику репатриантов в Израиль, сообщил ранее Элькин.

По его словам, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, поток репатриантов вырос, однако сейчас несколько уменьшился.