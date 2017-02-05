Извращенная логика: Климкин раскритиковал планы Австрии по санкциям против РФ

Сегодня, 15:31

По мнению министра, правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права

Павел Климкин. Фото: из открытых источников
Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастианом Курцем.

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Профиль", сообщает пресс-служба МИД.

На вопрос, имеет ли смысл такое предложение, министр сказал: "Я смысла не вижу. Россия настаивает на том, что она не является никакой стороной конфликта, не демонстрирует никакого раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто продолжает настаивать на своем праве перекраивать границы Европы и по своему усмотрению нападать на своих соседей. Мы как бы хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не извращенная логика?"

По мнению министра, правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления. Только потом можно было бы рассуждать о смягчении наказания.

Климкин также высказал мнение, что санкции ЕС являются одной из двух причин, по которым Россия "не намного ближе подступилась к границам Евросоюза".

"Первая причина – это готовность Украины обороняться. Вторая – это ощущение того, что любое нарушение международного права будет иметь финансовые последствия", – сказал он.

Как сообщалось, в январе Курц назвал среди планов Вены во главе ОБСЕ лоббирование ослабление санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".
Австрия, ОБСЕ, рф, логика, Павел Климкин, санкции против России

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