Кабмин намерен представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая – Рева

Сегодня, 22:11

Министр социальной политики отметил, что считает пенсионную реформу ключевой для стран

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com
Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о намерении Кабинета министров Украины представить проект пенсионной реформы в Верховной Раде до 16 мая.

"Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты — наши, из Минэкономики, Минфина, а также из МВФ. До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в Верховной Раде", – сказал министр в интервью изданию "Зеркало недели", отвечая на вопрос о сроках пенсионной реформы. При этом он отметил, что считает пенсионную реформу ключевой для страны.

По словам министра, финансировать увеличение пенсий и проведение самой реформы планируется с дополнительных доходов Пенсионного фонда, зафиксировав его дефицит на текущем уровне.

Как сообщалось, следующее пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 16 мая.

Ранее Рева заявлял, что повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений Пенсионного фонда Украины.
законопроект, дефицит, пенсионная реформа, минэкономики, Рева

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Источник:

Интерфакс-Украина

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