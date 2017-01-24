Кабмин представил стратегию развития страны на ближайшие три года (видео)

Экономический рост и развитие человеческого капитала. Кабмин представил стратегию развития страны на ближайшие три года.

План действий обсудили с международными партнерами. Речь шла, в частности, о шагах, которые позволят вернуть в Украину инвестиции и превратить экономику по импортозависимой на экспортную и конкурентную.

Среди основных задач – развитие обороноспособности, промышленности, туристической отрасли и ослабление давления на малый и средний бизнес.

"Пока Украина находится на 80-м месте в рейтинге легкости ведения бизнеса, мы хотели бы в следующем году прыгнуть на 50-е место, в том числе с помощью большого законопроекта, разработанного и направленного на это", – сказал Максим Нефедов, заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

"Очень важно, чтобы этот план действий стал планом, который будет в основе деятельности каждого органы власти и более того – этот план должен быть очень четко отмониторенным, мы должны отчитываться о его выполнении", – отметил в свою очередь Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

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