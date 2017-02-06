Как Рада хочет изменить жизнь водителей: главные новшества

Народные депутаты хотят серьезно усложнить жизнь водителям — сейчас в Раду подано шесть "автомобильных" законопроектов. И если с увеличением штрафов за пьянство за рулем и за езду без прав эксперты согласны, то новые требования к выдаче медсправок они считают неоправданными и говорят, что они не только не искоренят коррупцию, а сделают ее больше.

ЗДОРОВЬЕ И ТРЕЗВОСТЬ. Новшества с получением медсправок такие: их обяжут иметь при себе каждого водителя, за отсутствие хотят ввести штраф 850 грн, за поддельный документ о здоровье — штраф 510 грн. Срок действия справки — от 10 лет для молодых до 1 года для пенсионеров и тех, кто перевозит людей или опасные грузы. Сейчас справка стоит 200 грн и получать ее надо при первичной сдаче на права, их замене (например, человек сменил фамилию) или восстановлении утерянных. Если закон примут, то получить справку можно будет только в госмедучреждениях — частные клиники лишат такого права, ибо, по мнению одного из авторов законопроекта нардепа Олега Мусия, там процветает коррупция, мол, справки о профпригодности водителям в 99% случаев выдают заочно.

Кроме этого, хотят расширить медосмотр — помимо десятка врачей от нарколога и психиатра до гинеколога для женщин (мужчинам уролог не нужен), нужно будет сделать кардиограмму, сдать анализы, включая кровь на сахар, группу и резус, проверить зрение и... вестибулярный аппарат!

Также депутаты предлагают еще сильнее бить по карману любителей нетрезвой езды. Если сейчас первый штраф за пьянство — 10 200 грн, то второй, 20 400 грн, — предлагают увеличить в 5 раз, до 102 тыс. грн. Лишенных водительских прав, но севших за руль хотят штрафовать на 17 тыс. грн (сейчас 510 грн).

Но и это не все: один из законопроектов предусматривает норму, согласно которой после составления протокола о пьянстве за рулем виновному нужно будет пройти в наркодиспансере внеочередной медконтроль и профилактические мероприятия (лекции об опасности езды нетрезвым с просмотром фото жутких аварий, как принято за рубежом). Иначе — штраф 3400 грн.

ДЕПУТАТЫ И ЭКСПЕРТЫ. По словам нардепа ВР Валерия Карпунцова, поддержка среди депутатов есть, но пока законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах. "Если комитеты дадут положительное заключение, думаю, Рада проголосует.

Так, медсправки для всех — это старая европейская практика", — сказал нам Карпунцов.

Но юрист Вадим Володарский говорит, что аварий из-за плохого самочувствия водителя и сейчас мизер, хотя обновление медсправки не требуется.

"Но есть колоссальная коррупционная составляющая — несложно предсказать возмущение миллионов водителей, загнанных в очереди в госполиклиниках, а также попытки "решить вопрос" со справкой через знакомых врачей. Да и если перечень противопоказаний применять буквально — водителей не останется, ибо найти человека без единого диагноза, запрещающего управлять машиной, очень сложно. Наоборот, нужно приходить к западному формату, когда у будущих водителей проверяют только зрение".

А транспортный эксперт Николай Корчмаренко поддерживает ужесточение наказания за пьянство: "Уже понятно, что новые штрафы в 10 200 грн мало повлияли. А вот если придется заплатить 100 тыс. грн, человек задумается — пить за рулем или нет".

Техосмотр с 2019 года/ С ноября 2019 г. вернется техосмотр (ТО) для некоммерческих легковушек, отмененный в 2011 г. Законопроект о ТО подан Кабмином еще в мае 2016 г., по нему первый осмотр новая машина пройдет через 4 года, потом — раз в 2 года. По словам главы траспортного комитета ВР Ярослава Дубневича, закон нуждается в доработке.

Как разъяснил нам эксперт Олег Назаренко, возврат ТО для всех — требование Ассоциации с ЕС. "Но документ Кабмина ущемляет права водителей и частных СТО в пользу государственных и делает упор на экологичности авто. 60% наших авто "экологию" не пройдут, надо смягчать требования, иначе это путь к коррупции", — сказал нам Назаренко.