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Как Рада принимала бюджет: депутаты поделились впечатлениями http://www.segodnya.ua/img/article/7817/49_main.1482338666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/49_tn.1482338666.jpg Политика Рабочий день у парламентариев выдался очень тяжелый – почти 20 часов

Как Рада принимала бюджет: депутаты поделились впечатлениями

Вчера, 18:40

Рабочий день у парламентариев выдался очень тяжелый – почти 20 часов

Рада приняла бюджет около 5 часов утра. Фото: zn.ua
Рада приняла бюджет около 5 часов утра. Фото: zn.ua

Вчера, а вернее уже сегодня поздней ночью Верховная Рада в целом приняла проект государственного бюджета на 2017 год. Результативное голосование состоялось около 5 часов утра.

Еще на утреннем заседании председатель ВР Андрей Парубий предложил продлить работу до полного исчерпания повестки дня. Таким образом, главная смета страны вновь принималась под покровом ночи, правда, в этот раз не в последний пленарный день.

После почти 20-часового рабочего дня парламентарии, руководство Верховной Рады и члены правительства поделились своими впечатлениями о принятии бюджета.

Также свое мнение о бюджете-2017 высказали некоторые эксперты и другие пользователи социальных сетей.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне – 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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