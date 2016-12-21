Как Рада принимала бюджет: депутаты поделились впечатлениями

Рабочий день у парламентариев выдался очень тяжелый – почти 20 часов

Вчера, а вернее уже сегодня поздней ночью Верховная Рада в целом приняла проект государственного бюджета на 2017 год. Результативное голосование состоялось около 5 часов утра.

Еще на утреннем заседании председатель ВР Андрей Парубий предложил продлить работу до полного исчерпания повестки дня. Таким образом, главная смета страны вновь принималась под покровом ночи, правда, в этот раз не в последний пленарный день.

После почти 20-часового рабочего дня парламентарии, руководство Верховной Рады и члены правительства поделились своими впечатлениями о принятии бюджета.

Щиро вітаю з ухвалення Бюджету 2017. Це #Бюджет оборони країни- це бюджет оборони всього вільного світу. Це справжнє державницьке рішення. pic.twitter.com/Ox82F2sgcY — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 декабря 2016 г.

Україна має свій бюджет!

Після майже 19 годин роботи, депутати ухвалили бюджет на наступний рік.

Вечірнє засідання оголошено закритим. pic.twitter.com/OTy9XJSJYI — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 21 декабря 2016 г.

Также свое мнение о бюджете-2017 высказали некоторые эксперты и другие пользователи социальных сетей.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне – 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.