Как сближение Турции с Россией сказывается на отношениях с Украиной

Репортаж о том, почему турки обижены на Евросоюз и пошли на сближение с Москвой, как хотят налаживать отношения с Украиной и почему торговые отношения, в отличие от политических, продолжают развиваться

Многие украинцы знают Турцию как страну относительного доступного морского отдыха с распиаренной системой all inclusive. Ежегодно Турцию посещают до 800 тыс украинских граждан. К тому же, после кратковременного охлаждения отношений между Москвой и Анкарой и фактического запрета российских властей продавать туры в Турцию, последняя делала 20-30% скидки на отдых для украинцев. И это сработало – в 2016-м Турцию посетило рекордно количество украинцев – 1 млн человек. Украина также заинтересована в сотрудничестве с Турцией, в основном – в турецких инвестициях в строительный и инфраструктурный бизнес. Неоднократно турецкие фирмы ремонтировали в Киеве проспект Победы, проводили капремонт трассы Львов-Краковец. Но в связи с глубоким экономическим кризисом из-за российской военной агрессии и коррупции, возможности для турецких бизнесменов в Украине ограничены. Да и в общем объеме турпотока в Турцию украинские туристы даже не в первой пятерке. На политическом и внешнеэкономическом уровнях в наших отношениях были взлеты и падения. Но сейчас, похоже, оба государства поставили двусторонние отношения на паузу. О том, почему турки обижены на Евросоюз и пошли на сближение с Москвой, как хотят налаживать отношения с Украиной и почему торговые отношения, в отличие от политических, продолжают развиваться в специальном репортаже "Сегодня.ua" из Турции.

Вид со старого города в центре Антальи на причал и бухту

"Недоступный" отдых: теракты и ссора с Россией обвалили турпоток

Группа украинских журналистов, экспертов и представителей турбизнеса приехали в Серик (турецкий город и район в провинции Анталья) по приглашению местного муниципалитета на трехдневный Ukraine-Antalya саммит. К сожалению, прилетели мы в день национального траура в связи с двойным терактом, который произошел в субботу вечером 10 декабря у стадиона после футбольного матча "Бешикташ-Бурсаспор", где погибли 44 человека.

На украинско-анталийском форуме, который стартовал в первый день саммита 11 декабря, свои выступления спикеры начинали с соболезнований семьям погибших. Взрывы и теракты в Турции в последнее время не редкость: только за последние пару месяцев произошло 6 терактов, которые унесли 75 жизней. В последнем теракте 17 декабря в городе Кайсери, где погибли 13 человек, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил курдских боевиков. В сирийской войне Турция наряду с Ираном категорически против, чтобы курды получили какой-либо официальный статус. А пресса неоднократно пестрела новостями о том, что Турция в Сирии проводит вовсе не операцию "Щит Евфрата", а ведет войну против курдов.

Если учесть, где происходят теракты, в большинстве случаев – это туристические места. В своем блоге для "Сегодня.ua" после взрыва рядом с одной из главных достопримечательностей Стамбула (базар), который унес 11 жизней, редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах писал: "Данный теракт безусловно имел целью нанести удар по туристическому сектору Турции, который ежегодно приносит стране около $36 млрд, а к его организации причастна группировка "Ястребы свободы Курдистана", связанная с Рабочей партией Курдистана, которую преимущественно квалифицируют как террористическую организацию".

Учитывая кровавый теракт в аэропорту Ататюрка в конце июня, который унес 45 жизней, не трудно предположить, что целью террористов было не только запугать турков, но и гостей страны. По словам мэра Серика Рамазана Чалыка, власти Анталии делают все возможное, чтобы не допустить терактов в курортных городах. Ведь на туризм, по данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики приходится 12-14% ВВП. А по оценкам губернатора провинции Мугла Амира Чичека, этот показатель может достигать 20-30% ВВП. Все же падения турпотока избежать не удалось. По официальной статистике Министерства культуры и туризма, в 2016-м он снизился на 10,3%. В основном, из-за сокращения количества российских отдыхающих. После того, как в ноябре прошлого года Турция сбила российский истребитель Су-24, Кремль фактически запретил продавать туры в Турцию и ввел экономические санкции на ввоз некоторых турецких товаров. Чтобы хоть как-то компенсировать потерю российских туристов, туроператоры предлагали скидки украинским отдыхающим до 30%. И это принесло свои плоды. По словам мэра Серика, 2016-й стал рекордным по количеству туристов из Украины.

"В этом году более миллиона украинцев посетило Турцию. Это первый рекордный показатель за все годы. На это повлияли несколько факторов. Турция предоставила определенные привилегии – скидки и хорошее ценообразование. Операторы получили компенсации за каждый отправленный самолет от турецкого правительства. Кроме того, были интересные стоимости на проживание – порядка $250-350 на человека в неделю. И это дало мощный толчок. Плюс отсутствие русского туриста сыграло свою роль", – сказал "Сегодня.ua" Александр Новиковский, президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

По стопам G20 в Анталье: сильные мира сего не договорились по Сирии

Правда, потерю российского туриста Турции в полной мере компенсировать так и не удалось. По оценкам игроков рынка, цифра убытков достигла $10 млрд (сюда входят и убытки от торгового эмбарго). Не принесла результатов и встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20, как не принесли результатов и переговоры Эрдогана с лидерами ЕС и США по Сирии преимущественно из-за России – Кремль нарушил свои обязательства.

Кстати, проходил саммит "большой двадцатки" в еще нераспиаренном для туристов районе Серик в элитном гольф-отеле Regnum Carya.

Цены на номера в сезон в этом отеле стартуют от $800 в сутки. Фото: regnumhotels.com

Жили лидеры G20 в элитных отелях неподалеку. Вот, к примеру, американский президент Барак Обама проживал в королевском номере отеля Calista. Как рассказала "Сегодня.ua" представитель отдела продаж и маркетинга этого отеля Александра Полищук (украинка), организацией проживания, как и приготовлением еды для президента США, – всем занимался Белый Дом. "Мы только номер предоставили. Перед приездом Обамы здесь даже окна поменяли на бронированные. В другом конце номера есть кухня. Я так понимаю, что там президенту и еду готовили", – рассказала Александра.

Сутки проживания в президентском номере стартуют от $1,3 тыс. Фото: К. Зеленюк

Здесь за пару недель до приезда Барака Обамы сменили все окна. Фото: calista.com

После неудавшейся попытки наладить отношения с Москвой на саммите G20, помириться можно было, только публично извинившись – этого Владимир Путин и требовал от президента Турции. И в конце июня Эрдоган таки извинился, что, по словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, не является обычной практикой для турецкого лидера. Москва тут же поприветствовала такие действия Турции и отменила все экономические санкции, в том числе и ограничение на продажу турпутевок. Правда, некоторые эксперты до сих пор усматривают в этом жесте некую игру Эрдогана, направленную усилить давление на Запад. Цифры говорят сами за себя: доля ЕС в турецком экспорте составляет 40%, а России – лишь 6,8%. Да и негласная договоренность Турции с ЕС была такая: Турция принимает у себя беженцев из Сирии, ЕС, в свою очередь, дает Турции безвизовый режим. Но открывать свои границы Европа не спешит, а Турция тем временем уже приняла у себя более 3 млн беженцев.

То, что турки обижены на политику Евросоюза – видно невооруженным глазом. В отличие от Украины, Турция подала заявку на членство в ЕС еще в 1959 году, получив официальный статус кандидата лишь через 40 лет – в 1999 году. Брюссель очень долго "кормит" Анкару завтраками. Вплоть до лета этого года обсуждалась возможность пакетного голосования в Европарламенте и Совете ЕС вопроса об отмене виз сразу для четырех стран – Украины, Грузии, Косово и Турции. Но потом власти ЕС, несмотря на данные ими обещания, исключили Турцию из безвизового пакета, что подтолкнуло Анкару на сближение с Москвой, а официальный Брюссель за репрессии против оппозиции после неудавшегося в Турции госпереворота – к угрозам приостановить диалог о членстве в ЕС.

Еще больше это сближение стало прослеживаться после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря на выставке в Анкаре. В СМИ появились сообщения, что ответственность за убийство взяла на себя сирийская группировка Джейш аль-Фатх (Армия завоевания), хотя были и предположения о сфальсифицированном заявлении. Группировка Джейш аль-Фатх - коалиция боевых фракций, которые противостоят правительству Сирии. Крупнейшая фракция в составе Армии завоевания – исламистская группировка Ахрар аш-Шам. Также в нее входят сирийское отделение Аль-Каиды Фронт ан-Нусра, Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар и группировки сирийского отделения "братьев-мусульман".

"Боевики этой группировки не хотели покидать Алеппо, и просили, через посредников, оружия у третьих стран. Та же Турция оружия не дала… Если это является причиной нападения на посла, тогда проблемы у Турции гораздо серьезнее, чем найти понимание у Москвы. Потому что в таком случае сегодняшнее убийство свидетельствует – террористические организации проникли в силовые структуры Турции", – писал в своем блоге для "Сегодня.ua" редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

Экономический кризис: Эрдоган призывает народ сдавать валюту и покупать лиру

Серия кровавых терактов и загадочная попытка неудавшегося государственного переворота внесли свои коррективы. И без того пострадавшая турецкая экономика еще больше пошатнулась на фоне политической нестабильности. В ноябре 2016 года турецкая лира потеряла 12% своей стоимости, а за весь 2016-й – 20%.

"Накануне неудавшегося переворота 15 июля в экономике страны уже были видны признаки надвигающегося кризиса. Среди основных причин внешнего характера экономисты называли непрекращающуюся войну в Сирии, активизацию террористической деятельности курдских боевиков и ИГИЛ, конфликт с Россией, ухудшение отношений с ЕС, глобальное замедление деловой активности. Именно экономические факторы стали причиной недавнего потепления турецко-российских отношений. Поскольку потери экономики Турции только в туристическом и строительном секторах от санкций, введенных Кремлем после сбитого российского самолета, оценивались в $8-10 млрд. Необходимы были срочные меры, и они были приняты – восстановление отношений с Израилем и Россией из их числа", – писал в своем блоге для "Сегодня.ua" бывший посол Украины в Турции Сергей Корсунский.

На всех встречах с турецкими журналистами, экспертами и представителями власти, организованными в рамках украинско-анталийского форума муниципалитетом Серика, нас пытались убедить, что никаких репрессий в Турции нет, оппозиционные журналисты как работали, так и работают, и вообще в стране полная свобода слова. Но факты говорят сами за себя. Закрытие более 125 оппозиционных СМИ, арест десятков тысяч последователей Фетхуллаха Гюлена (бывшего соратника Эрдогана, обвиненного в попытке госпереворота), разгром связанных с "гюленистами" компаний, активизация дискуссий по изменению конституции (по переходу к президентской республике) и антиамериканская риторика (США поддерживают курдов в Сирии и Ираке) только усилили экономический кризис и отток иностранных инвестиций.

Кроме сближения с Россией как одного из способов преодоления кризиса Эрдоган призвал граждан обменивать свои валютные сбережения на лиру и золото. И это в условиях 20% девальвации. И что самое интересное, люди массово побежали сдавать валюту – турки безоговорочно верят своей власти и своему лидеру Эрдогану.

В центре Антальи за доллар дают в среднем 3,5 лиры, за евро – 3,72 лиры. Фото: К. Зеленюк

"Америка выбрала Трампа, идет война в Сирии, поэтому Эрдоган призвал граждан сдавать валюту. Много туристов приезжают к нам и меняют доллары и евро. Но больше, конечно, сдают валюту местные. За последнее время количество людей, которые сдают валюту, выросло в среднем на 20%", – рассказал "Сегодня.ua" Барыш, работник одного из обменников в центре Антальи.

В турецких обменниках постоянные очереди желающих сдать валюту. Фото: К. Зеленюк

По его словам, большинство супермаркетов и торговых сетей предлагают подарки покупателям при предъявлении чеков, подтверждающих обмен валюты. Чем больше сумма обмена, тем ценнее подарок. К примеру, за чек об обмене $300 можно бесплатно подстричься, а в других городах в качестве бонуса предлагают надгробные памятники.

"Я обменял $10 тыс в тот же день, когда об этом сказал Эрдоган, – рассказал "Сегодня.ua" продавец газет в Анталье Фазли. – В тот же день вышли объявления в газетах с призывами сдавать валюту. Как Эрдоган сказал, так мы и сделали, чтобы поддержать экономику. Он наш спаситель – он спас нас от переворота и заговора".

Продавец Фазли ищет в газете объявление с призывом сдавать валюту. Фото: К. Зеленюк

Сравнивая экономический кризис в Турции и Украине, когда гривна за два года обесценилась в три раза, мы начали расспрашивать у турков о возможном скачке цен на коммуналку и продукты. Но к большому удивлению все опрошенные люди рассказали, что продукты особо не подорожали, а расценки на газ и воду в Турции ниже, чем в Украине. Хозяин одного из ресторанов в Анталье Фарид Ильясов рассказал "Сегодня.ua", что за газ за свою квартиру в 160 кв м он платит около 200 лир в месяц (или 1500 грн – Авт.).

"За холодную воду – 80 лир (или 570 грн – Авт.). А горячая вода нам не нужна – у всех стоят солнечные батареи. С установкой они обойдутся в около 700 лир (или 5 тыс грн – Авт.). Правда бензин у нас дороже – 5 лир/литр (или 37,5 грн – Авт.)", – рассказывает Фарид.

Фарид пропустил нас на крышу дома показать солнечные батареи. Фото: К. Зеленюк

После сближения с Россией двусторонние отношения Турция-Украина поставили на паузу

Если говорить об отношениях Турции и Украины, на словах турецкие власти всегда нас поддерживали. "Украина для нас это не просто соседняя страна, это страна, отношения с которой носят стратегический характер. Для нас является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому мы Крым воспринимаем как неотъемлемую часть Украины", – говорил премьер Турции Ахмет Давутоглу во время визита в Украину в феврале.

У Петра Порошенко были даже идеи привлечь Турцию к переговорному формату "Женева+" по возвращению Крыма. Но, как и в случае с "Будапештским" форматом, Россия отказалась принимать в нем участие. Но и Турция, несмотря на резкие выпады в адрес России и сбитый российский самолет, всегда опосредовано поддерживала Кремль. С одной стороны Турция поддержала Украину в ООН по крымскому вопросу (в ноябре этого года Турция выступила одним из соавторов резолюции, в которой Россия называется государством-оккупантом). С другой стороны Турция не присоединилась к антироссийским санкциям Запада. С июня 2014 года Turkish Airlines регулярно летали в оккупированный Симферополь. Экономические санкции против Кремля Анкара также не поддержала и даже заработала на экспорте с/х продукции в Россию после того, как та ввела ответное эмбарго на такую же продукцию из Европы.

"Таким образом, Анкара была удобным примером для российской власти, чтобы показать, что есть страны НАТО, которые не разделяют "империалистические амбиции США", инструментом легитимизации российской политики. Можно условно использовать такую аналогию: если в случае Германии произошла "донбасизация" ее внешней политики по отношению к Украине, то в случае с Турцией, казалось бы, ожидаемой "крымизации" не произошло… Турция сконцентрировалась на гуманитарной составляющей проблемы – она стала одним из самых больших доноров гуманитарной помощи Украине. Сейчас объемы технической помощи Турции (к примеру, в виде предоставления полевого госпиталя ВСУ или внутренне-перемещенным лицам) постоянно растут", – идет речь в дискуссионной записке "Аудит внешней политики: Украина-Турция" Института мировой политики.

Политика политикой, а украинские туристы как ехали, так и едут отдыхать в Турцию. "Понимаете, отдохнуть на Средиземном море за 7 тыс грн с перелетом, где все включено, играет свою роль. Теракты смущают украинцев очень сильно, но цена "режет" глаза", – считает Александр Новиковский, президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

Товарооборот от турпотока также не отстает. Но немного в обратную сторону. Турция на четвертом месте среди стран по объему поставляемых туда украинских товаров. Так, по итогам января-сентября 2016 года Украина экспортировала в Турцию товаров и услуг на $1677,5 млн (правда это на 26,5% ниже аналогичного периода в 2015 году). На первом месте Россия – $2900,3 млн, на втором Египет – $1768,7 млн, на третьем – Польша – $1754,4 млн, на пятом Китай – $1588,1 млн.

Украина экспортирует в Турцию пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, гречку, муку, семена подсолнуха, мясо, картофель, помидоры, капусту, бобовые, семена, сахар, хлебобулочные изделия, печенье, минеральную воду, вино, водку. Львиную долю в структуре экспорта занимает подсолнечное масло: за январь-сентябрь 2016 года Украина продала его на $82235,5 тыс. Как ни странно Украина экспортирует в Турцию и турецкий горох (нут): за январь-сентябрь 2016 года мы продали гороха на $176,5 тыс, а импортировали всего на $38,6 тыс.

Покупает Турция и украинскую клубнику, но очень мало. По данным Госстата, все-таки больше клубники экспортирует именно Турция в Украину. И пока мы ездили по окрестностям Серика, увидели немало теплиц, где местные фермеры выращивают фрукты и овощи: клубнику, помидоры, огурцы, сливы.

Такие теплицы с клубникой почти в каждом селе. Килограмм обойдется в 30 грн.

Львиная доля турецкого экспорта в Украину приходится на одежду и обувь. Не будем называть конкретных брендов, но некоторые из них давно и очень успешно работают на украинском рынке. Правда цены на ту же одежду в Турции и в Украине существенно отличаются. По словам экспертов, турецкая одежда в Украине дороже, потому что ритейлеры закладывают риски из-за нестабильной политической и экономической ситуации.

"Но не все брэнды в Украине дороже. Это, во-первых. Во-вторых, нужно сравнивать стоимость инвестиций в Украине и в Европе. Если мы говорим об Украине, на сегодняшний день кредитные портфели стоят намного дороже, поэтому это все и закладывается в цену товара – больше риски", – рассказал "Сегодня.ua" председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Александр Фиалка.

В структуре турецкого экспорта в Украину также преобладают цитрусовые – лимоны, мандарины, апельсины. Пользуются у нас спросом турецкие яблоки и виноград: только за январь-сентябрь 2016 года Украина купила турецких яблок на $137,9 тыс и винограда на $10150,1 тыс. Также мы закупаем у Турции абрикосы, персики, сливы, чай, имбирь, уксус и оливковое масло. По словам турецких властей, несмотря на потепление отношений Москвы и Анкары, российский рынок уже насыщен турецкими товарами. К тому же, на лицо действие экономических санкций против России: капитал оттуда уходит, инвесторы не хотят вкладывать деньги в долгоиграющие проекты, а покупательная способность населения стремительно падает. Вот почему им так интересен украинский рынок. "К тому же, Украина к нам поставляет намного больше товаров и услуг, чем мы в Украину", – говорит Илхами Сахин, глава пресс-службы турецкого парламента. По его словам, в Турции засилье украинских товаров и сырья. И это не удивительно, ведь по данным Госстата объемы украинского экспорта в Турцию превышают импорт на $826 млн или ровно на 50%.