Как скандальные заявления Марин Ле Пен повлияют на отношения Украины и Франции (видео)

Запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен – требует СБУ. Лидер ультраправых заявила, что Крым аннексировали законно. После этого скандального высказывания, французским политиком заинтересовались СБУ и Министерство иностранных дел.

Кандидат в президенты Франции Марин ле Пен известна своими радикальными взглядами. Она выступает за отмену санкций против России, за выход Франции из НАТО и неоднократно говорила о нежелании видеть Украину в составе ЕС.

А в интервью французской телекомпании BFMTV Марин Ле Пен заявила – Крым аннексировали законно.

"Я совершенно не верю в то, что присоединение было незаконным: прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", – сказала она.

После скандального откровения – Марин ле Пен заинтересовалась Служба безопасности Украины.

"В рамках нашей компетенции мы вышли с такой инициативой – о запрете въезда госпоже Ле Пен на территорию нашего государства", – сказал Александр Ткачук, руководитель аппарата главы СБУ.

СБУ отправила письмо в МИД. Именно там должны принять окончательное решение – признавать ли Марин ле Пен персоной нон-грата. Украинские дипломаты возмущены риторикой претендентки на пост главы Франции.

"Французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Подобные заявления обязательно должны иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Весной 2015 французским депутатам, которые посетили аннексированный Крым, на три года запретили въезжать в Украину.

Но Марин ле Пен входит в число лидеров президентской гонки и у нее даже есть шансы стать главой Франции.

"Скорее всего, в результате победы Ле Пен, если такое все-таки случится, Франция сконцентрируется на внутренних проблемах и выпадет как гарант, как регулятор из Минского процесса, из Нормандской четверки. Она просто меньше внимания станет уделять украинским вопросам", – считает Руслан Бортник, политолог.

Политолог Руслан Бортник уверяет, что санкции против Марин ле Пен в случае ее победы на выборах могут усложнить отношения Украины и Франции.

Пока украинский МИД еще не принял окончательного решения о запрете въезда лидеру ультраправых.

Выборы президента Франции пройдут уже весной. По данным соцопроса исследовательской компании Harris Interactive, во второй тур выйдут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

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