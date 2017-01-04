Как скандальные заявления Марин Ле Пен повлияют на отношения Украины и Франции (видео)
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После откровения – Марин ле Пен заинтересовалась Служба безопасности Украины
Запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен – требует СБУ. Лидер ультраправых заявила, что Крым аннексировали законно. После этого скандального высказывания, французским политиком заинтересовались СБУ и Министерство иностранных дел.
Кандидат в президенты Франции Марин ле Пен известна своими радикальными взглядами. Она выступает за отмену санкций против России, за выход Франции из НАТО и неоднократно говорила о нежелании видеть Украину в составе ЕС.
А в интервью французской телекомпании BFMTV Марин Ле Пен заявила – Крым аннексировали законно.
"Я совершенно не верю в то, что присоединение было незаконным: прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", – сказала она.
После скандального откровения – Марин ле Пен заинтересовалась Служба безопасности Украины.
"В рамках нашей компетенции мы вышли с такой инициативой – о запрете въезда госпоже Ле Пен на территорию нашего государства", – сказал Александр Ткачук, руководитель аппарата главы СБУ.
СБУ отправила письмо в МИД. Именно там должны принять окончательное решение – признавать ли Марин ле Пен персоной нон-грата. Украинские дипломаты возмущены риторикой претендентки на пост главы Франции.
"Французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Подобные заявления обязательно должны иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
Весной 2015 французским депутатам, которые посетили аннексированный Крым, на три года запретили въезжать в Украину.
Но Марин ле Пен входит в число лидеров президентской гонки и у нее даже есть шансы стать главой Франции.
"Скорее всего, в результате победы Ле Пен, если такое все-таки случится, Франция сконцентрируется на внутренних проблемах и выпадет как гарант, как регулятор из Минского процесса, из Нормандской четверки. Она просто меньше внимания станет уделять украинским вопросам", – считает Руслан Бортник, политолог.
Политолог Руслан Бортник уверяет, что санкции против Марин ле Пен в случае ее победы на выборах могут усложнить отношения Украины и Франции.
Пока украинский МИД еще не принял окончательного решения о запрете въезда лидеру ультраправых.
Выборы президента Франции пройдут уже весной. По данным соцопроса исследовательской компании Harris Interactive, во второй тур выйдут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.
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