Канада может свернуть военную помощь Украине

В парламенте страны "обеспокоены" попытками правительства выйти на диалог с Москвой

Правительство Канады может приостановить некоторые программы военной помощи Украине. Об этом заявил депутат федерального парламента страны Джеймс Безан, пишет Укринформ.

По словам депутата, военную помощь могут расценить как "слишком провокационную" в отношении России.

"Украинская община Канады, членом которой являюсь и я, обеспокоена восстановлением общения с Россией. Министр Дион прямо говорит, что хочет вести прямой диалог с Путиным и Лавровым", – отметил депутат.

О возможном сотрудничестве с Россией власти Канады заявили еще в январе 2016 года, однако с тех пор Оттава успела ввести новые санкции против Москвы.

В декабре Канада поддержала свободную торговлю с Украиной.