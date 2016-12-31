Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Канада может свернуть военную помощь Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7848/94_main.1483149453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/94_tn.1483149453.jpg Политика В парламенте страны "обеспокоены" попытками правительства выйти на диалог с Москвой

Канада может свернуть военную помощь Украине

Сегодня, 04:01

В парламенте страны "обеспокоены" попытками правительства выйти на диалог с Москвой

Флаги Украины и Канады, фото globallookpress.com
Флаги Украины и Канады, фото globallookpress.com

Правительство Канады может приостановить некоторые программы военной помощи Украине. Об этом заявил депутат федерального парламента страны Джеймс Безан, пишет Укринформ.

По словам депутата, военную помощь могут расценить как "слишком провокационную" в отношении России. 

"Украинская община Канады, членом которой являюсь и я, обеспокоена восстановлением общения с Россией. Министр Дион прямо говорит, что хочет вести прямой диалог с Путиным и Лавровым", – отметил депутат.

О возможном сотрудничестве с Россией власти Канады заявили еще в январе 2016 года, однако с тех пор Оттава успела ввести новые санкции против Москвы. 

В декабре Канада поддержала свободную торговлю с Украиной. 
Канада, министр, правительство, помощь, община, страны, санкции, диалог, программы, с Россией, Оттава

Вы сейчас просматриваете новость "Канада может свернуть военную помощь Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

В Канаде обещают и дальше поддерживать Украину. Фото: Генпрокуратура Украины

Канада подтвердила поддержку Украины и осуждение российской агрессии

13 Декабря, 07:23

Премьер-министр Онтарио заявила, что канадцы разделяют боль украинцев, "которые прямо сейчас защищают независимость Украины"

Реформы

Дипломаты США, ЕС и Канады сделали заявление по Украине. Фото: Flickr.com/openDemocracy

США, ЕС и Канада обратились к Украине с заявлением

9 Декабря, 13:11

В совместном заявлении посольства призвали к продолжению антикоррупционных реформ в Украине

Политика

Канада поддерживает Украину. Фото: visualphotos.com

В Канаде разъяснили свое отношение к оккупации Россией Крыма

9 Декабря, 09:23

Неприкосновенность территориальной целостности государств является основополагающим принципом ОБСЕ, напомнил дипломат

Политика

Арсен Аваков. Фото: Facebook

Аваков рассказал о результатах поездки в Канаду

6 Декабря, 10:34

Министр отмечает, что Украине важна не только материальная помощь от канадцев, но и поддержка в противостоянии с российским агрессором

Власть

Арсен Аваков. Фото: Facebook

Аваков прерывает свой визит в Канаду из-за трагедии под Киевом

5 Декабря, 15:07

Глава МВД проведет две встречи с канадскими министрами и срочно вылетит в Украину

Мир

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ пообещали ответить на санкции Канады

29 Ноября, 17:07

Москва переложила всю ответственность на канадскую сторону, назвав ее действия "недружественным шагом"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.