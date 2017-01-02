Каплин назвал хулиганством применение оружия Пашинским

Народный депутат от БПП Сергей Каплин читает применения огнестрельного оружия его коллегой Сергеем Пашинским хулиганским действием, а не самообороной. Об этом он написал в Facebook.

Нардеп отметил, что Пашинский применил наградное оружие МВД, хотя не имеет отношения к ведомству.

Кроме того, он считает, что действия нардепа не были обороной и считает, что пострадавшим можно назвать мужчину, которого он подстрелил.

"Такие действия не могут подпадать под определение необходимой обороны в нынешней редакции ст. 36 Уголовного кодекса. Причем, если Пашинский достал оружие и сделал предупредительный выстрел до того, как получил бутылкой по голове, то необходимая оборона имела место именно со стороны потерпевшего водителя, а со стороны Пашинского – это обычное хулиганство с применением оружия. В среде оружейников-джентльменов известно, что оружие недопустимо применять для разборок на дороге, даже если имело место ДТП", – написал Каплин.

Справка: ст. 36 Уголовного кодекса Украины: "Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны".

"Для установления обстоятельств имело ли место превышение пределов необходимой обороны или все же хулиганство, по Пашинскому в любом случае надо провести публичный суд. Меня, конечно, в этом суде будет очень интересовать вопросы гражданского использования ведомственного огнестрельного оружия гражданскими лицами", – добавил Каплин.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.