Киев не признает результаты псевдовыборов в Южной Осетии

Вчера, 15:01

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность Украины политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии

В неподконтрольном Тбилиси регионе Грузии прошел референдум. Фото: civilnet.am
В неподконтрольном Тбилиси регионе Грузии прошел референдум. Фото: civilnet.am

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение незаконных выборов на неподконтрольной Грузии территории Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

Согласно сообщению, Киев осуждает проведение 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии так называемых "выборов президента" и "референдума о переименовании этого региона Грузии в "республику Южная Осетия – государство Алания" российским оккупационным режимом.

"Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 года так называемых "парламентских выборов" в оккупированном Абхазском регионе Грузии, являются грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинению государств Восточной Европы", – говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность Украины политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также "непризнания результатов этих никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля".

Напомним, по данным exit poll, большинство граждан проголосовали на референдуме за введение равнозначного наименования "Государство Алания".

Одновременно с референдумом о переименовании "республики" 9 апреля в Южной Осетии прошли и "президентские выборы".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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