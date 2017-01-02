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Киевлянин рассказал, как его "не по правилам" подстрелил нардеп Пашинский http://www.segodnya.ua/img/article/7851/27_main.1483345813.png http://www.segodnya.ua/img/article/7851/27_tn.1483345813.png Политика Пострадавший заявляет, что народный депутат применил против него огнестрельное оружие не по правилам

Киевлянин рассказал, как его "не по правилам" подстрелил нардеп Пашинский

Сегодня, 10:31

Пострадавший заявляет, что народный депутат применил против него огнестрельное оружие не по правилам

Подстрелянный Вячеслав Химикус. Фото: скриншот
Подстрелянный Вячеслав Химикус. Фото: скриншот

Пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил накануне Нового года народный депутат Сергей Пашинский, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Он отметил, что случайно оказался возле машины, которая преградила путь нардепу в лесу, но признался, что был "немного выпившим". По его словам, задержался он возле буса потому, что водитель попросил его помочь вытолкать заглохшую машину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", – рассказал Вячеслав.

Пострадавший отметил, что дело дошло до размахивания оружием еще до того, как он с нардепом столкнулся. Также подчеркнул, что во время применения оружия, Пашинский не стрелял предупредительный в воздух, как он сам об этом заявлял, а стал целиться ему в грудь.

"Счастье, что бутылка в руках была – е***л по голове. Стрелял сюда, – рассказал пострадавший, показывая на грудь. – Там на штанах пороховой ожог. Расстояние было сантиметров 15. Я ударил его бутылкой по голове – если бы я его не ударил, пуля была бы здесь (в груди – ред.)".

По его словам, жена слышала инцидент по включенной телефонной связи, поэтому очень быстро приехала на место своей машиной и пригрозила Пашинскому своим пневматическим пистолетом.

По его мнению, Пашинский переживает, что в полиции его считают виновником, и он теперь пытается найти хозяина буса, как свидетеля инцидента.

"Хозяина буса я впервые видел. Я не знаю, где он. Скорее всего, парня там начали напрягать и все остальное. Потому что прилетели "титановцы", я лежу – нога в сторону – он на меня ствол наставил!", – рассказал Химикус.

Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.
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