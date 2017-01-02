Киевлянин рассказал, как его "не по правилам" подстрелил нардеп Пашинский

Пострадавший заявляет, что народный депутат применил против него огнестрельное оружие не по правилам

Пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил накануне Нового года народный депутат Сергей Пашинский, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Он отметил, что случайно оказался возле машины, которая преградила путь нардепу в лесу, но признался, что был "немного выпившим". По его словам, задержался он возле буса потому, что водитель попросил его помочь вытолкать заглохшую машину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", – рассказал Вячеслав.

Пострадавший отметил, что дело дошло до размахивания оружием еще до того, как он с нардепом столкнулся. Также подчеркнул, что во время применения оружия, Пашинский не стрелял предупредительный в воздух, как он сам об этом заявлял, а стал целиться ему в грудь.

"Счастье, что бутылка в руках была – е***л по голове. Стрелял сюда, – рассказал пострадавший, показывая на грудь. – Там на штанах пороховой ожог. Расстояние было сантиметров 15. Я ударил его бутылкой по голове – если бы я его не ударил, пуля была бы здесь (в груди – ред.)".

По его словам, жена слышала инцидент по включенной телефонной связи, поэтому очень быстро приехала на место своей машиной и пригрозила Пашинскому своим пневматическим пистолетом.

По его мнению, Пашинский переживает, что в полиции его считают виновником, и он теперь пытается найти хозяина буса, как свидетеля инцидента.

"Хозяина буса я впервые видел. Я не знаю, где он. Скорее всего, парня там начали напрягать и все остальное. Потому что прилетели "титановцы", я лежу – нога в сторону – он на меня ствол наставил!", – рассказал Химикус.

Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.