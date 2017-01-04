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"Киссинджер предлагает США допустить с Россией ту же ошибку, что и в 1991 году", – Сыроид http://www.segodnya.ua/img/article/7855/86_main.1483543341.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/86_tn.1483543341.jpg Политика По мнению вице-спикера Верховной Рады, есть соблазн среди определенных американских политиков пойти на сближение с Россией

"Киссинджер предлагает США допустить с Россией ту же ошибку, что и в 1991 году", – Сыроид

Сегодня, 17:21

По мнению вице-спикера Верховной Рады, есть соблазн среди определенных американских политиков пойти на сближение с Россией

Фото: AFP
Фото: AFP

Так называемый "план Киссинджера" по сближению США и России, который гарантирует безопасность и вывод войск из Донбасса в обмен на ослабление санкций и фактического признания Крыма российским, – это возвращение к той ошибке, которую США и Западный мир допустили по отношению к России в 1991 году. Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказала член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с США, вице-спикер ВР Оксана Сыроид.

"Для того, чтобы осознать нынешние инициативы Киссинджера (экс-госсекретаря США Генри Киссинджера), стоит вернуться к речи Джорджа Буша старшего, помните, такая была, – Chicken Kiev speech? Когда он назвал стремления Украины к независимости как "суицидальный национализм" и собственно тогда и была рождена эта идея, что лучше сотрудничать с одной Россией и отдать России как доминиону остальные государства, которые появились на постсоветском пространстве. И то, что сегодня предлагает Киссинджер, – это собственно та ошибка, которая была допущена в 1991 году. Тогда это была ошибка США и Западного мира согласиться на такое. Ведь тогда согласие на доминирование России фактически усилило Россию на международной арене и привело к нынешнему состоянию вещей. Поэтому возвращение к такой политике ошибочно. Это будет большой угрозой для Европы и самих Соединенных Штатов", – сказала "Сегодня.ua" Оксана Сыроид.

На уточняющий вопрос "Сегодня.ua" о том, могут ли Штаты действительно пойти на сближение с Россией и частичную отмену санкций, Сыроид сказала, что мы в середине процесса, который уже происходит, – это процесс переформатирования коллективной безопасности.

"И какой он будет, мы не знаем – мы должны все вместе работать над ним. Угроза конечно большая – Россия над этим работает. И я понимаю, есть соблазн среди определенных американских политиков, потому что они понимают, что это самое простое решение проблемы. Но на самом деле это усиление этой проблемы. Фактически мы уже не имеем системы коллективного, безопасностного и правового порядка. То есть, ни один из тех институтов, которые были созданы после Второй мировой войны, и НАТО, и Совет Европы, и ОБСЕ, – они уже не выполняют и не могут сегодня выполнять те цели, ради которых они были созданы. Собственно из-за того, что Россия позволила себе этот порядок поломать, и никто не был готов ее останавливать. И нужно осознавать, что Россия будет продолжать делать это дальше и Россия начала это делать собственно еще с 1991 года. Тогда, когда Россия захотела доминировать на постсоветском пространстве даже после распада СССР. А весь мир позволил это делать", – подытожила Оксана Сыроид.

Напомним, по данным издания Politico Киссинджер – один из немногих американцев, с которым любит поговорить Путин. На протяжении лет после того разговора, пока Путин поднимался по карьерной лестнице в Кремле и в итоге стал автократом, он поддерживал теплые отношения с экс-Госсекретарем США, даже когда отношения Москвы и Вашингтона испортились. В вопросе Украины, которая временно потеряла контроль над Крымом и частью Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. "Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", – говорил Киссинджер.
россия, США, Крым, Донбасс, трамп, санкции, киссинджер

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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