"Классная работа": Ехануров показал годовой отчет Гройсмана

Сегодня, 18:39

Политик намекнул, что политика нынешнего Кабмина заставила украинцев экономить на пасхальном столе

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров показал в прямом эфире годовой отчет нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Это произошло в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что Кабмин хорошо подготовился, представляя свой доклад.

"Вот отчет о деятельности Кабинета министров. Это такая толстая книжка, в ней все написано. Можно сказать так – классная работа. Я внимательно ее посмотрел: хорошо поработал секретариат Кабинета министров. Четко изложены цели, выполнение, что будет в будущем...", – сказал Ехануров,

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Он добавил, что голосование, которое проводилось в эфире о том, пришлось ли экономить на пасхальной корзине в этом году, голосование показало, что это "является отображением всей этой (Кабмина – ред.) деятельности.

Стоит отметить, что на тот момент 90% телезрителей отметили, что им пришлось экономить на пасхальной корзине в этом году. В свою очередь 10% ответили обратное.

Эксперты рассказали о главных достижениях и будущем Кабинета министров. Специалисты не видят оснований для отставки нынешнего состава КМУ.

Напомним, в феврале Владимир Гройсман отчитывался в Раде по итогам работы правительства в 2016 году. Подводя итоги, премьер рассказал о стабилизации экономики, инфраструктурных успехах, а также работе на социальном поприще.
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