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Кличко посетит Украинский завтрак в Давосе http://www.segodnya.ua/img/article/7888/63_main.1484615988.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/63_tn.1484615988.jpg Политика Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику

Кличко посетит Украинский завтрак в Давосе

Сегодня, 03:19

Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику

Виталий Кличко, фото joinfo.ua
Виталий Кличко, фото joinfo.ua

Участие в Украинском завтраке в Давосе мэр Киева Виталий Кличко объяснил своей гражданской и политической позицией поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщают на сайте Киевской городской государственной администрации.

"На Украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию – и как гражданина, и как представителя власти – относительно внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политике евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", – цитируют заявление мэра Киева Виталия Кличка в эфире телеканала NewsOne на сайте КГГА в понедельник вечером.

Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику. Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив. Также Киевский городской голова рассказал, что в Давосе намерен принять участие во встрече лидеров по вопросам инфраструктурного и городского развития, посетить мероприятие, на котором собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий (организованное американским изданием "Washington Post").

Кроме того, Кличко заявил в эфире телеканала, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.

"Давос – это всегда практическая польза для нашего города. В позапрошлом году мы "привезли" из Давоса электронный бюджет, переговоры с компанией SAP произошли именно там и после этого мы начали воплощать проект. В прошлом году – договорились о сотрудничестве с Uber, что компания начнет работать в Киеве, установили ряд новых контактов с иностранными партнерами, в частности с немцами. Впоследствии такое сотрудничество перерастает в воплощение важных инфраструктурных проектов столицы, например таких, как Подольско-Воскресенский мост", – подытожил Кличко.
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Источник:

"Сегодня"

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