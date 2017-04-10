Климкин 12 апреля примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки"

Вчера, 23:25

Глава МИД Украины намерен на встрече поднят вопрос обмена школьниками, студентами и учеными

Павел Климкин, фото 112.ua
Павел Климкин, фото 112.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свое участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля.

"Одна из идей, которые я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки, плюс Восточного партнерства это обмены ... Это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых, всех", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

Министр также отметил, что тема обменов становится актуальной в контексте получения Украиной безвизового режима с Европейским союзом.
министр, климкин, вышеградская четверка, МИД Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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