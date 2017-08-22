Климкин анонсировал новые переговоры "Нормандской четверки" на высшем уровне
По словам министра, телефонные переговоры будут посвящены вопросам безопасности и освобождения заложников
Телефонные переговоры лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в ближайшем будущем, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", – сказал Климкин.
Как сообщалось, во время предыдущих телефонных переговоров в "нормандском формате" президент России Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко во время не поддержали инициативы друг друга по урегулированию ситуации на Донбассе.
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