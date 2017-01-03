Климкин и глава ОБСЕ Курц прибыли в Мариуполь

В планах министров обсуждение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и контроль за выполнением Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Автрии, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастиан Курц прилетели в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц собираются обсудить планы Австрии по председательству в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине.

Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Также запланирована встреча министров с руководством местной областной, городской администраций и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.