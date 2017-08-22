Климкин и Волкер обсудят встречу с Сурковым

Вчера, 14:54

Только после обсуждения стороны будут более подробно комментировать переговоры с помощником президента РФ

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в среду, 23 августа, планирует встретиться со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой стороны обсудят его переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске.

"У меня завтра будет встреча с господином Волкером (спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер – Ред.), с командой. То есть, мы договорились с Куртом, что любые моменты мы начнем более подробно комментировать после этой личной встречи", – сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, была ли положительной встреча Волкера и Суркова в Минске по Донбассу, Климкин сказал: "Я считаю, что, во-первых, они (переговоры – Ред.) положительные. Во-вторых, мне очень нравится подход Курта к этому процессу, и его всеобъемлющее видение вместе с нами, каким образом можно продвигаться дальше. И очень принципиальная позиция во всех вопросах, в частности, в вопросах безопасности и вопросах освобождения заложников".

Министр добавил, что после встречи с Волкером предоставит больше информации о встрече спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ в Минске.

Напомним, встреча Волкера с Сурковым прошла в закрытом для СМИ режиме.
США, переговоры, климкин, сурков, Волкер

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Источник:

УНН

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