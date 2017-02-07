Климкин назвал "классным" телефонный разговор между Порошенко и Трампом

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "классным" телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером, передает "Украинаская правда".

Министр отметил, что присутствовал во время этого общения глав государств.

"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", – заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным.

По его словам, Трамп задавал "очень четкие вопросы": что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет.

"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", – добавил министр.

Напомним, ранее Трамп провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в ходе которого поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Трамп также заявил, что США готовы помогать в мирном урегулировании ситуации на украинской границе.