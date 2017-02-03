Климкин неожиданно прилетел в Израиль с необъявленным визитом – СМИ

Сегодня, 16:09

Никаких подробностей о цели приезда главы МИД Украины не сообщается

Павел Климкин. Фото: из открытых источников
Павел Климкин. Фото: из открытых источников

В Израиль с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает израильское издание "Вести" со ссылкой на источник в Иерусалиме.

По его словам, визит не афишируется, никаких подробностей о цели приезда главы украинского МИД и содержании встреч также не приводится. Указывается лишь, что Климкин провел ряд встреч с израильскими представителями.

Отметим, что приезд Климкина последовал вскоре после состоявшейся 1 февраля телефонной беседы премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху с украинским президентом Петром Порошенко. Это был первый публично объявленный контакт между руководителями двух стран после декабрьского инцидента.

Среди прочего, пресс-службы Нетаниягу и Порошенко отметили, что в ходе разговора была достигнута договоренность о визите украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.

Напомним, в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето. Уже утром следующего дня, 24 декабря, Биньямин Нетаньяху отменил планируемый на 27-28 декабря визит Владимира Гройсмана в Израиль, а также запретил израильским чиновникам посещать страны, проголосовавшие в поддержку резолюции (в том числе и Украину).
Израиль, Украина, мид, визит, климкин

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин неожиданно прилетел в Израиль с необъявленным визитом – СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко и Нетаньяху. Фото: Администрация президента

Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль

1 Февраля, 18:56

Как сообщается, стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов

Мохаммад Фараджаллах

Перенос посольства Украины в Иерусалим лишит ее партнеров с юга

1 Февраля, 13:21

В свое время Украина открыла свое посольство в Тель-Авиве, а чуть позже - дипломатическое представительство в Рамалле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования