Климкин неожиданно прилетел в Израиль с необъявленным визитом – СМИ

В Израиль с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает израильское издание "Вести" со ссылкой на источник в Иерусалиме.

По его словам, визит не афишируется, никаких подробностей о цели приезда главы украинского МИД и содержании встреч также не приводится. Указывается лишь, что Климкин провел ряд встреч с израильскими представителями.

Отметим, что приезд Климкина последовал вскоре после состоявшейся 1 февраля телефонной беседы премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху с украинским президентом Петром Порошенко. Это был первый публично объявленный контакт между руководителями двух стран после декабрьского инцидента.

Среди прочего, пресс-службы Нетаниягу и Порошенко отметили, что в ходе разговора была достигнута договоренность о визите украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.

Напомним, в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето. Уже утром следующего дня, 24 декабря, Биньямин Нетаньяху отменил планируемый на 27-28 декабря визит Владимира Гройсмана в Израиль, а также запретил израильским чиновникам посещать страны, проголосовавшие в поддержку резолюции (в том числе и Украину).