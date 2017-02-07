Климкин ответил на предложение Райхеля провести выборы на Донбассе под дулами российских автоматов

Сегодня, 17:14

По его словам, два избирательных фарса под дулами российских автоматов уже былом, и теперь имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против предложения посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что выбора на Донбассе можно провести до того, как от туда будут выведены российские войска. Об этом он написал в Twitter.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов – имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарса хватит!", – написал министр.

Ранее Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск.

Посол привел в пример выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – сказал Райхель.
россия, Германия, Украина, Донбасс, климкин, Райхель

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"Сегодня"

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