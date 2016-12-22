Климкин рассказал о подготовке введения визового режима с РФ

По его словам, Россия знает, какие провокации сделать и сейчас МИД анализирует это

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что его ведомство анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан.

"У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", – сказал министр в эфире 1+1.

Он отметил, что визовый режим соответствует нормам отношений между цивилизованными странами.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией и расширения санкций в отношении государства-агрессора.

Между тем, по вопросу отмены безвизового режима с РФ в Раде не нашлось единогласия, поэтому его рассмотрение было отложено.