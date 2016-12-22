Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Климкин рассказал о подготовке введения визового режима с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7818/63_main.1482391287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/63_tn.1482391287.jpg Политика По его словам, Россия знает, какие провокации сделать и сейчас МИД анализирует это

Климкин рассказал о подготовке введения визового режима с РФ

Сегодня, 09:18

По его словам, Россия знает, какие провокации сделать и сейчас МИД анализирует это

Климкин. Фото: AFP
Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что его ведомство анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан.

"У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", – сказал министр в эфире 1+1.

Он отметил, что визовый режим соответствует нормам отношений между цивилизованными странами.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией и расширения санкций в отношении государства-агрессора.

Между тем, по вопросу отмены безвизового режима с РФ в Раде не нашлось единогласия, поэтому его рассмотрение было отложено.
россия, Украина, визовый режим, климкин, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин рассказал о подготовке введения визового режима с РФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Константин Грищенко. Фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Грищенко рассказал, нужно ли вводить визовый режим с РФ

30 Ноября, 14:12

Если бы ограничения для россиян давали результат, то визы давно бы ввели, а так очевидных плюсов нет, считает экс-глава МИД

Мнения

Александр Турчинов. Фото: donpress.com

Украина должна ввести визы с Россией – Турчинов

30 Ноября, 12:25

Необходимо жестко контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу, считает чиновник

Политика

Григорий Карасин. Фото: ТАСС

В МИД РФ рассказали, будут ли вводить визы для украинцев

3 Ноября, 13:17

В России не хотят отгораживаться от соседей и напоминают, что не предприняли данных мер в 2015 году в ответ на действия Киева

Политика

Яценюк заявил о необходимости введения визового режима с Россией

17 Октября, 01:05

Фракция "БПП" настаивала на изучении общественного мнения

Мир

Американцы и канадцы продолжат ездить в ЕС без виз. Фото: protivkart.org

ЕС не будет вводить визы для граждан США и Канады

12 Октября, 11:23

Еврокомиссия решила не усугублять ситуацию

Политика

Арсений Яценюк. Фото: kmu.gov.ua

Яценюк о визовом режиме с Россией: Пришло время резать

11 Октября, 17:44

Украине пора принять решение, считает экс-премьер

Политика

Алексей Макеев. Фото: Twitter

В МИД Украины считают, что от визового режима с РФ пострадают украинцы

11 Октября, 13:24

Введение ограничительных мер для России не помешает российским агентам и провокаторам попасть в Украину, считает дипломат

Политика

Алексей Макеев. Фото: mfa.gov.ua

Россия может предложить миллионам украинцев свое гражданство - Макеев

11 Октября, 11:15

У Москвы есть достаточно много вариантов, как ответить на введение визового режима, считают в МИД Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.